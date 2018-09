O que Muda Com a Terceirização da Atividade Fim? Advogado Explica

Por 7 a 4, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da terceirização da contratação de trabalhadores para a atividade-fim das empresas. O julgamento foi concluído após cinco sessões para julgar o caso.

A Corte julgou duas ações que chegaram ao tribunal antes da sanção da Lei da Terceirização, em março de 2017. A lei liberou a terceirização para todas as atividades das empresas.

Apesar da sanção, a Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), editada em 2011, que proíbe a terceirização das atividades-fim das empresas, continua em validade e tem sido aplicada pela Justiça trabalhista nos contratos que foram assinados e encerrados antes da lei.

A terceirização ocorre quan­­­do uma empresa decide contratar outra para prestar determinado serviço, com objetivo de cortar custos de produção. Dessa forma, não há con­­tratação direta dos empregados pela tomadora do serviço.

O que muda com a decisão? O advogado trabalhista João Manoel Meneguesso Tartaglia explica. “Em um conceito simples, vemos que terceirização é a possibilidade de uma empresa contratar outra para que realize uma determinada atividade, em vez de contratar diretamente seus funcionários. Existe a terceirização da atividade-meio e atividade-fim. Na primeira, podemos citar como exemplo uma empresa que atua no ramo alimentos, que contrata uma outra empresa para fazer limpeza do estabelecimento ou o transporte desses alimentos, em vez de contratar funcionários próprios. Ou seja, con­­­­trata uma empresa que prestará serviços diversos do ramo em que atua. Terceirização da atividade-fim é aquela ligada ao negócio principal de uma empresa, ou seja, se a empresa atua no ramo de sorvetes, fazer sorvete seria atividade fim, já a entrega do sorvete, atividade-meio”, explica. Segundo o advogado, há posicionamentos contrários e favoráveis a decisão. “Um dos argumentos favoráveis à terceirização, relaciona-se com a livre-iniciativa e a livre concorrência.

Já os argumentos contrários ficam relacionados, principalmente, com a precariedade do trabalho”, cita.

Ainda conforme o profissional, com a decisão do STF não haverá restrições à terceirização.

“O ponto positivo da mudança e, é o que se espera, que seja a geração de novos empregos.

O ponto contrário está relacionado ao fato de precarizar o trabalho, desprotegendo, consequentemente, o trabalhador. Até pelo fato de que este trabalhador só terá seu trabalho, via de regra, durante o período que durar o contrato entre as empresas, entre a prestadora e a tomadora dos serviços. De qualquer forma, o trabalhador que for prejudicado em seus direitos, poderá recorrer à Justiça, remanescendo, via de regra, a responsabilidade de tais empresas pela terceirização”, afirma.

Votação

Os últimos dois votos foram proferidos pelo ministro Celso de Mello e a presidente, ministra Cármen Lúcia, ambos a favor da terceirização.

O ministro entendeu que os empresários são livres para estabelecer o modo de contratação de seus funcionários. Mello citou que o país tem atualmente 13 milhões de desempregados e que a terceirização, desde que se respeite os direitos dos trabalhadores, é uma forma de garantir o aumento dos empregos.

“Os atos do Poder Público, à guisa de proteger o trabalhador, poderão causar muitos prejuízos ao trabalhador, pois nas crises econômicas diminuem consideravelmente os postos de trabalho”, argumentou o ministro.

Para a ministra Cármen Lúcia, a terceirização, por si só, não viola a dignidade do trabalho, e os abusos contra os trabalhadores devem ser combatidos.

Karla Konda

Da Reportagem Local