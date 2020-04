O Que Era Bico Virou Emprego: Aumenta Contratações de Entregadores em Catanduva

Alison Lima começou a fazer bico de entregador pela falta de conseguir um emprego fixo, mas as coisas mudaram depois que o governo do estado decretou que todos os estabelecimentos de alimento seguissem regras de segurança.

Alison é entregador de um restaurante japonês de Catanduva e conta como está atualmente a demanda do serviço de entrega. Ele relatou que o inicio da pandemia foi bem movimentado tendo 20 entregas por noite e os dias que mais tem entregas são de domingo, segunda e sexta-feira. Ele começou nessa profissão ganhando por entrega depois passou a ter salário fixo, mas com a demanda maior, voltou a entregar por ganho de viagens. Ele avalia que o trabalho do delivery é muito importante tanto para o cliente quanto para o restaurante. No caso dele, medidas de segurança também são adotadas. Está sempre com álcool em gel na mochila de entrega e toma todo cuidado com a higiene para entregar a encomenda ao cliente. Alisson também ressaltou que um entregador não sofre somente com preocupações da pandemia, mas também medo de ser assaltado, motoristas que não respeitam o motociclista e condições climáticas.

O entregador espera que tudo se normalize, pois não é só ele ou os restaurantes que estão sofrendo com as mudanças, mas é um mundo inteiro que está vivenciando está crise seja na saúde, economia que reflete na família. Por fim, Alisson agradece a Deus por ter um trabalho que possa ajudar na renda da família e descreve que o momento é ter fé.

Catanduva está cheia de Alissons no momento. Farmácias, restaurantes, bares e lanchonetes tiveram o delivery intensificado. Para não perder cliente, já que os consumidores não podem mais degustar da alimentação no local. Quem não investiu na entrega em domicílio, acaba perdendo cliente. Outro entregador afirmou que foi contratado justamente neste período de quarentena. Em um único dia tinha feito 80 entregas para uma farmácia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

