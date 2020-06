O PENSAMENTO

Nestes dias difíceis que atravessamos e outros que se avizinham, cada individualidade humana constrói e esparge pelo pensar uma espécie de plasma, algo invisível aos olhos físicos, mas que nesse outro lado da vida implica em sérias consequências, que tanto podem ser boas quanto más. No imperativo da vida que está em continua evolução, tanto no plano físico quanto no astral, (o outro lado) a correlação de forças é muito desigual e é justamente esse outro lado que leva muita vantagem. Habitamos deste lado, eles, espíritos, habitam do outro lado. É como uma moeda com espessura menor do que um fio de cabelo. Doce ilusão de todas as religiões a tudo acomodarem no céu e no inferno. Nunca foi dessa forma, não é e nunca será. Se fosse possível radiografar toda a atmosfera terrestre ver-se-ia um padrão de cor escura, justamente o plasma ou matéria mental resultante da baixa vibração ou péssima forma de pensar de toda a humanidade. É nesse pesado campo de energia que os espíritos trevosos de todas as hierarquias aliciam e constroem os seus projetos de mando e domínio. De um lado o bem querer ainda tímido de uma pequena parcela da humanidade que reconhece os valores da família e o dever cívico para com a Pátria, portanto, pensamentos bons; de outro lado os indiferentes que apenas tumultuam e que estão também em todas as categorias profissionais, acadêmicas ou não, restando ainda uma parcela adormecida e entreguista. Esse é o nosso estágio. Estamos em um planeta de terceira dimensão. Jogamos bomba no quintal do vizinho e nos gabamos da nossa incipiente tecnologia; esta provém da evolução do cérebro racional enquanto a evolução do cérebro emocional não conseguiu ainda atinar que cada individualidade, humana ou não, constitui uma partícula do Criador. O nosso planeta figura como um minúsculo pontinho em um canto da nossa galáxia, denominado braço de Órion e abriga uma perversa humanidade que ainda se alimenta da carne dos seus irmãos inferiores. E quem não gosta de um suculento bife? As exceções são poucas. A nossa humanidade é comandada pelo medo, pela opressão, começando pelas religiões, ávidas de poder, depois pelas mídias que constroem governos espúrios. Como nos permitimos ser tão indiferentes ao novo, às doutrinas que constroem padrões de liberdade mostrando ao homem deste mísero planeta que a vida não termina no túmulo? Até quando permitiremos que as religiões dirijam nossos passos? Até quando teremos medo de morrer? Até quando o cérebro físico será para a medicina o palco de todas as intempéries do corpo? A civilização terrestre está neste estágio por um único motivo: demasiado apego aos bens materiais e ganância pelo poder. Há exceções. Irmãos nossos de civilizações planetárias mais evoluídas e que nos visitam sabem que somos perigosos. Na cultura alienígena nosso planeta é denominado Gaia e é tido como planeta primitivo. A alma do terráqueo precisa compreender que quando ela está comandando o seu corpo físico ela é prisioneira dele; e quando perde esse corpo, pelo fenômeno da morte, ela é prisioneira do planeta, portanto, refém dos próprios limites. Poucos sabem disso. O conhecimento liberta. A preguiça escraviza. Cada um com as suas escolhas deve enfrentar o seu carma, os seus erros, com altivez, resignação e coragem. O carma não é uma lei para pagar dívidas, é uma oportunidade de resgatar a si próprio. Se nós brasileiros quisermos um Brasil melhor temos que pensar melhor, pois é a soma de bons pensamentos, de boas ações e atitudes cívicas o único caminho para afastarmos os brasileiros trevosos nos dois lados da vida. Como está podemos afirmar que o povo brasileiro é civicamente irresponsável. Vejamos: nos Estados Unidos a morte criminosa de um negro levou milhões de americanos negros e brancos às ruas, tendo como consequência a modificação e humanização das leis da força policial. Aqui no Brasil o cinismo, o atrevimento e o corporativismo imperam na Câmara dos deputados, no Senado da República, no Supremo Tribunal Federal, nas Assembleias legislativas dos estados, nas Câmaras municipais, na O.A.B. que nem personalidade jurídica tem, na parte podre da Igreja e na mídia podre liderada pela Rede Globo. Isto sem contar o atrevimento da ONU que mancomunada com Ongs na Amazônia e governantes de alguns países estrangeiros querem impor as suas determinações de mando. Nós brasileiros herdamos do Criador uma nação de dimensão continental, rica e farta em tudo; desdenhamos desse legado e nos apequenamos no servilismo permitindo que quase uma dúzia de comunistas afronte a nossa dignidade. Uma convicção eu tenho: jamais esses hierofantes de plantão conseguirão promover a volta dessa gente à presidência da república. Concluindo: se nós brasileiros amássemos verdadeiramente a Pátria que nos dá abrigo teríamos o ativismo do povo americano.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com – Procontabil Assessoria Empresarial Ltda.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL

