O Lions Club De Catanduva Doa Cadeiras De Alimentação A Sinharinha Netto

O Lions Club de Catanduva doou cinco cadeiras de alimentação para Casa da Criança Sinharinha Netto, que atende 125 crianças de quatro meses até cinco anos. A entrega aconteceu na terça-feira (17) na sede da escola.

A coordenadora do Sinharinha Netto Mariana Figueiredo recebeu as cadeiras junto com as domadoras: Presidente Regina Bocchini, Isabela Motta, Rosangela Zocchi e Fernanda Albano. As cadeiras antigas já estavam bem gastas e velhas não havendo mais condições das crianças usarem para as refeições.

A doação aconteceu com uma campanha própria dentro do Lions Club e que garantiram a compra das cinco cadeiras para a casa da criança.

Segundo Mariana as cadeiras chegaram na hora certa, pois a vigilância sanitária já tinha falado da creche troca-las, mas até o momento como a casa da criança vive de doações e não tem recurso próprio não tinha como compra-las e foi aí que a ajuda do Lions Club apareceu.

A coordenadora do Sinharinha Netto agradeceu muito ao Lions Club e disse que está mais do que satisfeitos, pois são mais de 20 bebês que estão nos berçários e usam o cadeirão para se alimentar. “No Sinharinha temos os recursos que a Prefeitura ajuda na alimentação, mas como lidamos com crianças há necessidades de trocar os objetos necessários para o dia a dia e aí recorremos com as doações da sociedade” explicou Mariana.

As crianças ainda recebem orientações de higiene, atenção à saúde (com pediatra e dentista gratuitos), aulas de boas maneiras, brincadeiras educativas com profissionais capacitados, dentre outros benefícios. Durante o ano promove eventos e ações sociais. Para realizar doações basta entrar em contato (17) 3522-3370.

Ariane Pio

Da Reportagem Local