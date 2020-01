O Grupo Cabrabão Realiza Hoje Apresentação Gratuita no Sesc Catanduva

O Grupo Cabrabão vai realizar hoje (12), das 14h às 18h no Sesc Catanduva, uma mediação de leitura com muita disposição e alegria, o grupo vai fazer uma mostra das obras disponíveis no acervo, contar histórias e levar uma piscina de bolinhas repleta de livros pra encantar a criançada. O evento é gratuito e aberto a toda comunidade.

De acordo com o fundador do Grupo, Rafael Back, a atividade será diferenciada para as crianças que ainda não estão alfabetizadas. “Hoje apresentaremos o ‘No fundo do livro’ trata-se de uma medição feita numa piscina de bolinhas onde os livros ficam embaixo e as crianças podem procurar e escolher qual quer ler. Essa é uma atividade voltada ao público de 1 a 6 anos que ainda não estão alfabetizados, pois os monitores que vão fazer a leitura ou orientar os pais a lerem com os filhos. É uma atividade para estimular a leitura em família. Também serão contadas histórias para que as crianças se aproximem mais do universo da literatura”, destacou.

Conhecido por oferecer acesso gratuito a música, arte e a cultura, o grupo tem como objetivo preservar a cultura popular. “Desde o Flid, festival literário Dell’arte, voltamos nossos trabalhos para o estímulo à leitura e a aproximação principalmente com os escritores brasileiros. Nosso objetivo é que o livro seja apresentado de uma maneira diferente para as crianças, como uma forma de diversão e conhecimento, dessa maneira ela vai se aproximar do livro com o mesmo entusiasmo que se aproxima de outros brinquedos”, finalizou Back.

As atividades acontecerão todos os sábados e domingos de Janeiro. A unidade do Sesc fica localizada na Praça Felício Tonello, 228 – Vila Rodrigues.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local