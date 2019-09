O Dia Do Cliente É Comemorado Anualmente Em 15 De Setembro No Brasil

Balanço da Semana do Brasil, que foi uma tentativa de criar uma “Black Friday” brasileira

Adata foi criada para homenagear os clientes e estreitar as relações entre o comércio e os consumidores. Por isso, como forma de agradecimento pela sua fidelidade, além de promoções especiais e descontos, é promovida a distribuição de brindes, bem como são feitos sorteios. Neste ano a data caiu no domingo, mas com a Semana do Brasil juntaram-se para promover descontos especiais para o cliente.

O Dia do Cliente foi criado em 2003, no estado do Rio Grande do Sul, pelo empresário gaúcho João Carlos Rego, especialista em Marketing e Recursos Humanos.

Sua ideia era criar uma data diferenciada onde os clientes pudessem ser homenageados, ajudando a desenvolver uma relação de fidelidade entre os consumidores e os comerciantes.

Balanço da Semana do Brasil, que foi uma tentativa de criar uma “Black Friday” brasileira, tem mostrado resultados sutis no varejo digital. Um levantamento realizado pelo Compre & Confie, empresa de inteligência de mercado focada em e-commerce, mostra que o faturamento dos quatro primeiros dias da data é 37,6% maior do que o mesmo período de 2018. Ao todo, a cifra é de R$ 1,1 bilhão.

O aumento vem puxado principalmente pela maior quantidade de pedidos realizados no período: 2,8 milhões de compras já foram realizadas entre os dias 6 e 10 de setembro (incremento de 42,1% em relação ao mesmo período do ano passado).

“Apesar do aumento aparentemente expressivo (próximo de 40%) nas vendas, devemos nos atentar que o e-commerce já apresenta um crescimento médio consistente de cerca de 20% em 2019, mesmo sem a data comemorativa. Além disso, o feriado prolongado na mesma data em 2018 é um fator que tem de ser observado, uma vez que colaborou para a redução das vendas pela internet no ano anterior.”, explica André Dias, diretor executivo do Compre & Confie.

Apesar de comprarem em maior volume, os brasileiros estão gastando menos em cada carrinho de compras. O tíquete médio é de R$ 403,50, queda de 3,2% em relação ao mesmo período de 2018.