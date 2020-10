O Delírio Estapafúrdio de alguém que sai atirando contra tudo e contra todos. NOTA DE REPÚDIO

Uma vez mais a minha inteligência é afrontada por uma mente tacanha, na qual o mínimo de bom senso se faz ausente. “Alguém”, que prefiro nem nomear, acusa o Papa Francisco de ser “uma vergonha para os cristãos esclarecidos”. Talvez nem devesse contestá-lo, mas, a ousadia dos estúpidos seria excitada, se os “verdadeiramente esclarecidos” se calassem. O delírio estapafúrdio de “alguém” que sai atirando contra tudo e contra todos, denunciando uma pretensa “nova ordem mundial” , beira as margens de uma esquizofrenia, que, mesmo que em (im)prováveis intervalos de lucidez , não deixa de ser uma grave enfermidade.

A Organização das Nações Unidas (ONU), nascida sob os auspícios da busca da harmônica convivência entre os povos e nações, ao largo dos anos, em meio aos desafios das mais variadas ordens, tem desempenhado sua função precípua, qual seja a busca da paz, ainda que em meio às armas. Assim é que, em sua Assembleia Geral, anualmente celebrada, presencialmente, em sua sede em Nova York (EUA), os líderes das Nações propõem-se mutualmente quais sejam os temas de interesse comum, a fim de que a paz entre os povos e as nações seja alcançada de modo duradora, senão permanente. Este ano, face à pandemia do novo coronavírus, essa Assembleia foi realizada na modalidade virtual, donde o “discurso” papal ao qual se refere o articulista.

Diferentemente de quanto delira o articulista em questão, o Papa Francisco ao se apresentar, diante dos demais líderes mundiais , o faz como corresponsável da construção de um tempo de fraternidade a ser estabelecida entre os homens. Como líder da Igreja Católica Romana , conhecedora da pessoa humana, em suas forças e oportunidades, mas, também em suas fraquezas e ameaças, o Papa Francisco se apresenta perante os chefes de governo e de estado a nível mundial, como portador da esperança. As coisas podem se tornar diferentes se a fraternidade universal for redescoberta e implementada, e é o que o atual Papa nos convida a retomar e a nos comprometer em levar adiante.

Os antigos romanos diziam, “se queres a paz, prepara-te para guerra”. Todavia, a partir do evento Jesus Cristo essa frase pode ser reescrita, e “se queremos a paz, temos que lutar pela justiça” e a justiça hoje ganha um novo nome da “solidariedade entre os povos e nações”. Portanto, afirmar que alguém que luta pela Justiça seja um homem mancomunado […] que faz da ONU o seu balcão de negócios”, cheira a podridão de uma mente doentia que agoniza em meio à sua deteriorada condição.

No artigo em questão, chama a atenção a falta de conexão lógica entre as ideias. Parece uma sopa de letrinhas ; frases desconexas ; ideias que se repetem. Enfim, não obstante a tantos títulos com os quais se apresenta o articulista, dá a impressão que é um ódio visceral o que lhe serve de chave para interpretação de seu desconjuntado texto. Aliás faltou-lhe acrescentar, desta vez, que se trata de um “cardeal medieval”, redivivo em sua forma mais abjeta dos dias atuais.

Dentre as afirmações “desconjuntadas” fruto da ignorância (quase) invencível do articulista , face ao ódio visceral que o caracteriza, talvez fosse interessante esclarecer o uso do termo “Papa Negro”. Diz o articulista, “esse argentino é o Papa negro mencionado na Bíblia”: eu lhe pergunto: em qual bíblia (com minúsculo)? Deve ser apenas na dele…

Já que tal afirmação não se contém na Bíblia (com maiúsculo). Ledo engano, acusação gratuita, ou vontade mesma de mentir, para induzir ao erro os leitores? Cada um responda por si. A filosofia define o erro como “Juízo falso da inteligência” e, se pode errar por ser levado ao erro. Esta me parece a pretensão do articulista, em seu enfermo modo de conduzir a proposição de seu infeliz texto.

Uma das regras da boa educação é a escolha dos tempos e dos momentos, bem como dos gestos e palavras. A verdade é sempre objetiva , mas sua subjetivação depende de condição criatural e esta dimensão pode ser afetada. Aprecie-se ou não alguém que exerce o papel de liderança , o mínimo que se espera no confronto de ideia é o respeito de tratamento. Quando o articulista denomina o Papa Francisco de “infeliz criatura que ocupa a cadeira de Pedro”, de “farsante” , de “miserável criatura trevosa” ou ainda de “canalha” , mostra claramente a (falta) de educação que, provavelmente, lhe veio de berço e se deteriorou ao largo dos dias que se sucederam. Como este afirma que “concorda em gênero, número e grau”, com outros deselegantes de plantão o apelativo de “mal educado” também lhe caberia muito bem.

Ao responder ao articulista , não sem muito asco, não me considero um engomadinho de plantão. A igreja Católica e suas instituições não precisam de defesa. O Cristo não se engana e não nos quer enganar e, é Ele quem garante: “as portas dos infernos não prevalecerão”. Que os cães ladrem, a caravana vai continuar avançando.

Para concluir cito o genial Cícero: “quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” ou adaptado ao incomodo da hora, numa apropriação, pode ser que indevida, “até quando articulista, abusarás da nossa paciência?”

José Luiz Dian

Vivenciado na Luz Divina

