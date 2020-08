‘O Brasil Conta Comigo’ Tem Novo Link De Acesso Para Cadastro De Profissionais Da Saúde

O novo endereço começou a funcionar na desta sexta-feira (28), o cadastro na ação estratégica “O Brasil Conta Comigo – Profissionais da Saúde” passa a ser feito por meio de novo link. A iniciativa também contempla a capacitação nos Protocolos de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19).

Em Catanduva, até o último dado enviado para o Jornal O Regional, pelo Ministério da Saúde, existiam 756 profissionais cadastrado no programa.

Após a conclusão do cadastro, o profissional receberá e-mail direcionando para o curso. Com o curso online, o profissional poderá fazer parte das ações de enfrentamento ao coronavírus, atuando em locais onde há maior necessidade, conforme o comportamento e circulação do vírus no território nacional.

A ação já conta com mais de 1 milhão de profissionais cadastrados para atuar no combate à COVID-19 em todo o país. O objetivo do cadastro é auxiliar os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) nas ações de enfrentamento à doença. O cadastro oferece informações atualizadas da quantidade de profissionais das 14 áreas da saúde – registrados nos correspondentes conselhos profissionais – para fins de consulta dos gestores do SUS. A partir da solicitação dos gestores, o Ministério envia o banco de dados com informações atualizadas sobre os profissionais dispostos a atuar, habilitados em seus respectivos conselhos e com a capacitação concluída. Até o momento, o banco de dados já foi enviado para o Amapá, Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga (AM), totalizando 74.521 profissionais de saúde disponíveis para atuação. Novo link para cadastro: https://registra-rh-covid19.saude.gov.br/

Os profissionais já cadastrados na ação estratégica que queiram atualizar suas informações, realizar a capacitação ou emitir o certificado devem acessar na página principal do cadastro https://registra-rh-covid19.saude.gov.br/ e informar CPF, e-mail e caracteres de validação.

Ariane Pio

Da Reportagem Local