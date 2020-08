Nuvem de Açúcar: Moradores Reclamam de Pó que Invade Residências em Santa Adélia

Moradores de Santa Adélia que residem próximos a um depósito de açúcar na cidade reclamam de ‘nuvens de açúcar’ que invadem as residências e causam transtornos até mesmo respiratórios.

A poeira do açúcar geralmente atinge as casas na saída de carregamentos de caminhões, conforme informou os moradores. Vídeos foram gravados e enviados à nossa reportagem.

Um morador, que preferiu manter o nome preservado, afirma que a situação ocorre há quatro meses. “Nosso problema começa às 7h. Mas o pior momento é por volta das 9 horas, quando os caminhões começam a sair carregados com o açúcar. Com o vento, todo esse “pozinho fino do açúcar, vem em direção às casas e deixa carro, garagem e até dentro de casa tudo sujo”, afirmou. “O maior problema é que é um pó que gruda. Não dá para somente passar um pano, por exemplo. É preciso lavar. Sem contar que também acabamos respirando ele. Sabe quando derruba o açúcar na mesa e fica sempre grudando? É assim todos os dias”, disse complementando.

A vendedora Maria Julia Dantes Marcondes afirma que já tentou de tudo para melhorar a situação em sua casa. “Deixamos portas e janelas fechadas, coloco pano molhado no vão das portas para que não entre em casa. Carro fica somente coberto, porque senão tem de lavar todo dia”.

“O clima já está seco, ainda temos de conviver com pó de açúcar nas nossas casas. Ai é uma mistura: terra e açúcar. Quem tem idoso em casa com problemas respiratórios não sabe nem o que fazer”, disse a moradora.

O Porto Seco é o mesmo que em 2013 ocorreu um incêndio e provocou um rio de caramelo que atingiu casas e até o Rio São Domingos.

Segundo o morador, passado alguns anos, o local foi reformado, reativado, com um filtro e uma “espécie de cortina” que impedia a saída desse pó de açúcar. “Até quatro meses atrás não tínhamos problemas. Escutávamos o barulho desse filtro e eles cobriam a saída com essa cortina. Agora, não sabemos por qual motivo, esses procedimentos não são mais realizados”.

A reportagem questionou a moradora Maria Julia sobre tentativa de contato com a empresa. “ligamos várias vezes, mas nunca ninguém atendeu. Tentamos falar diretamente com pessoas que estavam lá e nada foi feito. Falamos até com o prefeito e, quando falamos com ele melhorou naqueles dias, mas depois voltou a cair poeira de açúcar de novo”.

Em contato com a Agência Ambiental da Cetesb em São José do Rio Preto, a informação é de que uma fiscalização foi realizada na segunda-feira à tarde no local. “A vistoria realizada pela Agência Ambiental da Cetesb, de São José do Rio Preto, em 17/08, na empresa Agrovia S/A, não constatou o lançamento de material particulado para a atmosfera, névoa com poeira de açúcar, fora dos limites da empresa. A Cetesb continuará acompanhando a operação de armazenamento e transporte do produto e efetuando novas inspeções ao local. Reforçamos que a população pode encaminhar as denúncias de problemas de ordem ambiental diretamente na Agência de São José do Rio Preto, através do telefone (17) 3218-4300, pelo e-mail riopreto@cetesbnet.sp.gov.br, pelo serviço de Fale Conosco – https://cetesb.sp.gov.br/fale-conosco/), pelo 0800 11 35 60, através da Ouvidoria (ouvidoria_cetesb@sp.gov.br) ou pelo SIC – CETESB (http://www.sic.sp.gov.br/Cadastro.aspx). Informamos que no momento ainda não estamos realizando o atendimento presencial, devido a pandemia da COVID-19”.

A reportagem também tentou entrar em contato com a empresa Agrovia S/A, por telefone, mas ninguém atendeu.

Entramos em contato também com a RUMO, empresa que possui a concessão da ferrovia, na qual o produto é encaminhado, mas não obtivemos respostas.

Em outubro de 2013, a unidade de Santa Adélia foi reconhecida nacionalmente. Isso porque 500 toneladas de açúcar derretido atingiram ruas, casas e a nascente do rio São Domingos. O depósito da empresa, com pelo menos 28 mil toneladas do produto pegou fogo. O incêndio só foi controlado uma semana depois e 14 toneladas de peixes morreram. A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) aplicou uma multa de R$ 15 milhões à empresa por causa dos danos decorrentes do incêndio. A empresa recorreu à Justiça para tentar derrubar a multa. O processo ainda está em andamento, mas o primeiro recurso foi negado pela 9ª Vara de Fazenda Pública, do Tribunal de Justiça.

