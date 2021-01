Nutricionista Dá Dicas Para Quem Exagerou nas Festas de Fim de Ano

Reunir familiares e amigos em volta de uma mesa repleta de comidas variadas, este é o cenário das festas de fim de ano. Doces, salgados, frituras e carnes, há opções para todos os gostos na ceia de Natal e no Réveillon.

Para aqueles que “meteram o pé na jaca” a nutricionista Fábima Oliveira deu algumas dicas de quais alimentos podem ajudar a diminuir o inchaço, indisposição e mal-estar. “Isso acontece pelo consumo excessivo de açúcares (carboidratos em geral), todo esse açúcar gera uma fermentação, atrapalha a digestão, produz gases e desconforto. A melhor forma de aliviar todos esses sintomas é dar um tempo ao seu organismo consiga digerir todos esses excessos, jejue o tempo que conseguir, se você conseguir ficar parte da manhã sem se alimentar está ótimo! Durante esse período de jejum beba chás que melhoram a digestão, pode gengibre e hortelã, 30 minutos antes da refeição beba água com um limão, pois estimula secreção pancreática e biliar, que são responsáveis por nossa digestão. Na hora do almoço evite alimentos ricos em gorduras e carboidratos, prefira legumes, verduras cruas e carne branca grelhada”, explicou.

Fábima ainda frisou sobre os malefícios do excesso da comida e bebida. “Qualquer excesso é prejudicial, tanto a bebida quanto a comida em excesso desregulam nosso organismo, pois ocorre o aumento de glicose (açúcar) no sangue, estimulando muito a insulina, para conseguir dar conta de tudo isso! Mas o excesso de bebidas alcoólicas é pior, pois sobrecarrega o fígado, gera desidratação assim sobrecarregando os rins também! Não gosto de ser extremista, prezo por equilíbrio e disciplina constante, para podermos cometer alguns excessos vez ou outra”, destacou.

A nutricionista finalizou dando dicas de receita ou pequeno detox. “O mais importante é iniciar o dia bebendo muito líquido, principalmente água. Faça alguma atividade física, ainda em jejum, pode ser uma pequena caminhada de alguns minutos. Não gosto de generalizar um cardápio, pois cada pessoa tem uma necessidade, tanto em quantidades, quanto em variedades, mas vou dar um exemplo simples. É recomendado um jejum de 16 horas (a última refeição deverá ser feita às 20h). A primeira refeição deve ser o almoço, ao meio-dia, ½ copo de água com limão espremido, salada verde à vontade, um filé de frango grelhado e legumes refogados. Na parte da tarde, às 15h, o lanche deve ser composto por frutas cítricas e diuréticas, por exemplo, abacaxi, morangos e melão. No jantar, às 19h, a refeição pode ser semelhante ao almoço. Não esqueça de ingerir muito líquido, nos próximos dias volta a sua rotina normal, sempre tentando melhorar os hábitos alimentares”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local