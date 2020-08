Número Real de Leitos Para Covid-19 é Solicitado Por Promotoria em Catanduva

O número real de leitos no Hospital São Domingos foi questionamento do promotor André Luiz Nogueira da Cunha, em ofícios endereçados ao Departamento Regional de Saúde – 15 (DRS15) na semana passada. Cunha afirma que 22 leitos estão sendo considerados nas estatísticas oficiais, inclusive no Censo Covid, quando na realidade, essa quantidade não estaria instalada.

De acordo com o promotor, apesar da diferença ser mínima, números errados poderiam comprometer a análise do município e região no Plano São Paulo. Em resposta ao primeiro ofício do promotor, a Diretora Técnica em Saúde, Silvia Elisabeth Forti Storti afirmou: “O Hospital São Domingos de Catanduva mantém os preenchimentos diários , porém, alertamos o hospital sobre as inconsistências observadas no número de leitos de UTI, em desencontro com o CNES, Cadastro Do Censo e dados diários. No CNES 18 leitos são declarados de enfermaria Covid e 12 leitos de UTI. No Censo Covid a instituição informa 18 leitos de enfermaria adulto e um pediátrico, 14 leitos de UTI e 2 pediátricos”.

Diante do recebimento das respostas, o promotor encaminhou novo oficio. “A resposta cumpriu parcialmente o quanto requisitado, esclarecendo que há inconsistência nos dados de leitos lançados pelo Hospital São Domingos, mas não esclareceu as demais dúvidas do Ministério Público, motivo pelo qual, requisito, também em 24 horas, que as informações seja complementadas para esclarecer os seguintes pontos: 1) os dados já foram regularizados ? 2) A quem cabe a regularização, DRS, Hospital ou Saúde do Município ? 3) Quem descobriu a inconsistência dos dados e quando foi descoberta ? E, como foi descoberta ? 4) A quem cabe fiscalizar esses dados ? DRS. Ministério da Saúde ou Saúde do Município ? 5) Desde quando os dados estão inconsistentes ? 6) Essa inconsistência teve o condão de alterar ou interferir no cômputo de leitos de Catanduva e na classificação da região da nossa DRS no Plano São Paulo, explicando, por gentileza, a resposta”.

A reportagem de O Regional questionou o hospital Unimed São Domingos. Em resposta, o hospital afirmou: “A Unimed Catanduva tomou ciência da situação na tarde de sexta-feira, dia 7, e analisa o conteúdo junto ao Departamento Jurídico. A operadora esclarece, ainda, que está à disposição do Ministério Público para prestar quaisquer esclarecimentos”.

Karla Konda

Editora Chefe

