Número de Pessoas Vacinadas Supera Quantidade de Casos da Covid-19 em Catanduva

Levantamento realizado pelo Governo do Estado revela que a cidade é a segunda, de todo território paulista com maior índice de imunização, alcançando 7,2% da sua população até a manhã de hoje. A primeira é São Caetano do Sul. Além disso, o número de pessoas que receberam ao menos a primeira dose da vacina contra a covid-19 ultrapassou a marca dos casos positivos para a doença.

O Vacinômetro, que acompanha a imunização paulista, destaca que 9.043 pessoas foram vacinadas até as 16:30 de sexta-feira, dia 12 em Catanduva. O número ultrapassa os registros do boletim do coronavírus atualizado na mesma data, que revela que 7.516 pessoas foram infectadas.

Apesar do resultado positivo, outros 4.748 catanduvenses seguem com suspeita da doença. Do boletim de quinta, para o de hoje, foram 33 novos casos de covid-19, nessa que é a segunda onda de contágio. A ocupação dos leitos também chama a atenção. São 29 pessoas de Catanduva e região que estão na UTI dos hospitais da cidade. Outros 27 pacientes estão nas enfermarias. A boa notícia é que até agora, 7.208 pessoas se recuperaram da doença.

Folia em Casa – O uso de máscaras continua sendo fundamental, inclusive para as pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina, tendo em vista que a eficácia não acontece de forma instantânea. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é de que a população saia de casa apenas quando for necessário e evite festas e aglomerações nos próximos dias, com a chegada do Carnaval. O próprio município não realizará nenhum tipo de comemoração. A Guarda Civil Municipal estará de prontidão na data, a fim de combater festas clandestinas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local