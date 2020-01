Número De Microempreendedores Individuais Passa De 6 Mil Em Catanduva

Contabilizando todo o ano de 2019, a busca por um espaço no mercado de trabalho levou 1.173 MEIs – Microempreendedores Individuais a abrirem o próprio negócio em Catanduva, conforme divulgado pela prefeitura. A média é de 97,7 novos autônomos formalizados a cada mês, de acordo com levantamento feito a partir de dados do Portal do Empreendedor.

O número de microempreendedores individuais no município apresentou crescimento de 81% em comparação ao final de 2016, quando tínhamos 3.410 MEIs na cidade. Hoje, o número de profissionais em ação é de 6.173.

“O Programa Empresa Agora, que foi implantado em 2017, teve papel fundamental para esse boom.

A iniciativa é da Prefeitura de Catanduva e tem a parceria do Sebrae, Associação Comercial e Empresarial (ACE), Sindicato Rural e Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio)”, diz a nota oficial da Prefeitura de Catanduva.

O Secretário de Desenvolvimento, Fábio Rinaldi Manzono, pontuou a respeito da situação: “o programa Empresa Agora é um marco e um orgulho para Catanduva. Com ele, proporcionamos a comodidade e o apoio que o empreendedor precisa, em especial, os microempreendedores. Fomos premiados por ele e não foi à toa. É mais desenvolvimento e renda para nosso município e os números estão aí para confirmar”.

O microempreendedor Guilherme Vertoni Kfouri entrou para as estatísticas, comemorando o processo ágil: “Foi bem prático. Abri meu próprio negócio pelo site e no mesmo dia recebi um pré-certificado, isso em pleno domingo. Demorei em torno de meia hora. Meu CNPJ foi validado e abri minha loja no final de julho.”

Comparativo

Com o balanço de 2019, o número de Microempreendedores Individuais em Catanduva é superior ao de quatro cidades que possuem porte semelhante. Barretos, por exemplo, somava 5.956 MEIs até o fechamento de dezembro, Cubatão registrou 4.320, Guaratinguetá 5.858, e Ribeirão Pires, 5.879.

Da Reportagem Local