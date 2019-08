Número De Homicídio Culposo No Trânsito Dobra Em Comparação A 2018

O número de casos de homicídio culposo por acidente de trânsito dobrou, em Catanduva, se compararmos com o mesmo período do ano passado. De acordo com dados divulgados pela SSP – Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a junho de 2018, foram cinco homicídios do tipo na Cidade Feitiço, contra 10 neste ano. O número de 2019, só nesses seis meses, já é o mesmo do total do ano passado (10 casos, de janeiro a dezembro).

Conforme especifica o CTB – Código de Trânsito Brasileiro no artigo 302, “praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor pode gerar detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”. O 30º Batalhão da Polícia Militar do Interior, que possui sede em Catanduva, foi perguntado pela equipe do O Regional a respeito desse aumento expressivo. Em nota, responderam: “cabe esclarecer que mediante breve análise das ocorrências verificou-se que em sua maioria as vítimas estavam conduzindo motocicletas, cujos acidentes ocorreram por motivos variados”.

“Semanalmente a Polícia Militar do Estado de São Paulo desenvolve operações com bloqueios de trânsito, ocasião em que são verificados as condições do condutor e o estado de conservação do veículo, providências que evidenciam uma ação preventiva adotada pela Polícia Militar. Periodicamente, mediante prévio planejamento, a PMESP também desenvolve, em conjunto com outros órgãos, a Operação Direção Segura Integrada com atenção voltada a coibir o uso de álcool por condutores”, disseram, quando perguntados sobre ações que promovem a fim de reduzir o número de mortes no trânsito e conscientizar a população para um modo mais seguro de dirigir.

O mês que mais somou casos em 2019, até agora, foi maio, com quatro práticas do crime. Em janeiro, março e junho, houve duas ocorrências em cada. Finalizando a resposta, a PM ainda enfatiza o trabalho realizado em situações em que há homicídio no trânsito: “normalmente, em situações relativas a acidentes de trânsito, não é comum o recebimento de denúncias, mas sim o acionamento da Polícia Militar por meio do telefone 190, gerando a respectiva ocorrência acerca do fato, que consequentemente é despachada para atendimento por uma equipe de serviço no policiamento ostensivo. Por fim, cabe acrescentar que nos casos de acidente de trânsito com vítima é solicitado o concurso da Polícia Técnico-Científica para a realização de perícia no local dos fatos e as providências investigativas decorrentes competem à Polícia Civil”.

