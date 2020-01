Número de Doadores de Sangue Diminui no Período de Férias

Com o período de férias, o número de doadores de sangue que procuram a unidade do Hemonúcleo de Catanduva fica cada vez menor. Em decorrência da época de festas e férias também aumentam os casos de urgência na rede hospitalar, o que causa elevação da demanda por sangue e hemoderivados.

Wellington Rosa, enfermeiro do Hemonúcleo, faz um apelo para à população para que os bancos de sangue estejam sempre abastecidos. “Com o estoque em dia, é possível atender pessoas com doenças crônicas e também as emergências que surgem nos hospitais. Estamos com estoque zerado de bolsas de sangue de tipagens negativas, por exemplo ‘O negativo e AB negativo’”, destacou.

“Os serviços de saúde não param e geralmente a doação de sangue não entra no planejamento de férias das pessoas que precisam. Doar sangue é uma atitude saudável, não traz nenhum dano à saúde do doador e, claro, salva vidas”, finalizou Wellington.

Para quem deseja realizar a doação de sangue é necessário estar com peso acima de 50 quilos e idade entre 18 e 67 anos. Podem ser aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 e 17 anos, com o consentimento formal do responsável legal, sendo necessário apresentar documento com foto, válido em todo território nacional. Algumas recomendações são necessárias para realizar a doação, tais como: fazer um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação; não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores; evitar fumar por, pelo menos, 2 horas antes da doação e não ingerir alimentos gordurosos nas 3 horas antecedentes à doação.

O Hemonúcleo de Catanduva fica localizado na Rua Treze de Maio, 974 – Centro. O horário de atendimento é de quarta-feira a domingo das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17)3522-7722.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local