Número de Curados da Covid-19 em Catanduva Ultrapassa 7 Mil

O Boletim do Coronavírus divulgado na segunda-feira, dia 8, traz um dado que merece ser compartilhado. Catanduva tem 7.056 pessoas que se recuperaram da doença. O resultado mostra que 95,4% dos moradores que contraíram a covid-19 conseguiram vencer o vírus.

Apesar dos números, a luta continua. 202 pessoas morreram em decorrência do coronavírus, 24 pacientes, inclusive da região estão internados na UTI e outros 34 na enfermaria. O cuidado com pais, avós, tios, primos, com a família continua. O uso de máscara é o nosso maior aliado no combate à doença, assim como a higienização das mãos e o uso de álcool em gel. As aglomerações são combatidas pelas denúncias e atuação da Guarda Civil Municipal (GCM).

Vacinação

A vacinação também avança em Catanduva. Até agora, 6.585 pessoas foram imunizadas. Na atual etapa, a imunização é voltada aos idosos com 90 anos ou mais. Nesta terça-feira, dia 9, serão quatro pontos de imunização: Secretaria Municipal de Saúde, Centro Dia do Idoso (CDI), CRAS Bom Pastor e drive-thru na rua Mogi das Cruzes, no Parque do Aeroporto, ao lado do bebedouro da Saec. As equipes estarão à postos das 8 às 17 horas.

Catanduva segue o Calendário Nacional de Imunização. Conforme novas doses são produzidas e encaminhadas aos municípios, a campanha avança para demais grupos. As atualizações de todas as etapas são feitas também nas redes sociais: Prefeitura de Catanduva e Secretaria de Saúde de Catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local