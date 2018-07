Núcleos Sociais Promovem Série de Festas Culturais nos Bairros

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoverá as tradicionais festas culturais de julho. Os eventos serão realizados nos núcleos sociais dos bairros Imperial, Bom Pastor, Juca Pedro, além do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do Eldorado.

A ideia é unir as famílias em um ambiente de confraternização e estimular a convivência comunitária. A entrada nos eventos é gratuita.

A programação será desenvolvida aproveitando a estrutura existente nos Cras e no CEU. Cada unidade será decorada de acordo com a temática e acolherá o seu público-alvo, que são as famílias atendidas e participantes dos projetos sociais nos bairros.

As festas terão guloseimas típicas dessa época do ano, além de apresentações de dança com participação da Melhor Idade e grupos de famílias acompanhadas pelos Cras.

Programação das Festas Culturais

CEU Eldorado

Data: quarta-feira, dia 11 de julho

Horário: 14 horas

Endereço: Rua Iracemápolis, s/nº. Eldorado

Cras Imperial

Data: quarta-feira, dia 11 de julho

Horário: 8h30

Local: Avenida Porto Novo, nº 498. Jardim Imperial

Cras Bom Pastor

Data: quita-feira, dia 12 de julho

Horário: 8h30

Endereço: Avenida Pastor José Dutra de Moraes, nº99. Distrito Industrial Antonio Záccaro

Cras Juca Pedro

Data: terça-feira, dia 17 de julho

Horário: 8h30

Endereço: Rua Tietê, 1890. Jardim Soto

Da Reportagem local