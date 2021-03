Núcleo Condão Está Sorteando Livro Para Comemorar o Dia do Contador de Histórias

Para comemorar o Dia do Contador de Histórias, que acontece no dia 20 de março, o Núcleo Condão estará sorteando uma obra muito rica de informações sobre essa arte tão encantadora, de autoria da grande artista da palavra Cléo Bussato.

Na página do instagram do Núcleo Condão tem todas as informações e passo a passo de como os interessados podem participar.”

Para concorrer é muito simples, basta morar em solo brasileiro e cumprir todas as regrinhas abaixo: seguir @nucleocondao (instagram), curtir e salvar o post, marcar uma pessoa nos comentários, compartilhar o post no stories e marcar O @nucleocondao. O sorteio será realizado no dia 20 de Março lá no perfil, e pedem que todos fiquem atentos.

Podem participar quantas vezes quiser, só não vale marcar perfis falsos ou famosos. Caso o ganhador não tenha cumprido todas as regras, o prêmio será resorteado para outro participante. Se acaso o sorteado for de outra cidade, o envio é por conta inteiramente do Núcleo Condão.

Ariane Pio

Da Reportagem Local