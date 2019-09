Núcleo Condão De Catanduva Leva Histórias Inspiradas Em Instagram

O Núcleo Condão foi criado em 20 de março de 2019 – Dia Mundial do Teatro para Infância e Juventude – pelo artista Rafael Jorda, com o propósito de encantar com as infinitas formas de fazer arte, transformando o fantástico mundo artístico num mundo real, mostrando as crianças e adolescentes novas possibilidades através da arte, exercitando assim a criatividade e o ser crítico por meio do incentivo à leitura e o resgate do ser criança. Com obras nas linguagens de Contação de História, Espetáculos de Teatro, Intervenções e Música, o Núcleo Condão busca aproximar o público de forma interativa e dinâmica, despertando o interesse em fazer arte e novas formas de conhecimento através da ludicidade.

O primeiro trabalho do Núcleo Condão se intitula “Histórias Aleatórias”. O projeto proposto por Rafael, surgiu através do perfil do Instagram @haleatorias, administrado por Yuri Vasconcellos Pereira (31), de Porto Alegre (RS), onde o escritor deposita curtas e criativas histórias criadas por meio de um jogo de dados.

A proposta do Núcleo Condão foi tirar as histórias da tela do Instagram e levá-las para o público de uma forma lúdica e poética. O contador de história, cultivando a essência do autor, leva em suas apresentações um grande dado cênico, onde em cada lado do dado tem figuras representando os contos aleatórios escritos por Yuri. O conto é sorteado pelo dado, sendo sempre uma surpresa para o público e para o próprio contador, qual será a história contada.

O Núcleo Condão, com apenas 6 meses de existência, já se apresentou em várias escolas e participou de grandes eventos de Catanduva e região: FARPA – Festival de Artes de Paraíso, FLID – Festival Literário Dell’arte, SCUTA – Semana Cultural de Tabapuã, entre outros. O Núcleo também foi selecionado no projeto “A Hora do Conto”, um projeto de incentivo à leitura de São José do Rio Preto que promove contações de histórias que são desenvolvidas semanalmente no saguão da Biblioteca Público Dr. Fernando Costa.

“É algo que vem dando muito certo e diariamente venho recebendo selos de que estou fazendo um trabalho de qualidade. Fico imensamente feliz com o retorno que recebo do público, eles adoram o dado e a forma como desenvolvo as histórias, de uma forma diferenciada e dinâmica que instiga a curiosidade e o pensamento criativo de quem assiste. Pra mim o Núcleo Condão é uma forma que tenho de provar que a magia da arte existe e que fazer arte é muito mais que entreter alguém – arte pra mim é sobre transformar” finaliza Rafael Jorda.

Ariane Pio

Da Reportagem Local