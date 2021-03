Núcleo Condão Completa Dois Anos De Existência e é Selecionado em Festival de Rondônia

O Núcleo Condão idealizado pelo artista Rafael Jorda de Catanduva foi selecionado no Guirii – Festival Amazônico de Contação de Histórias, com a história aleatória ‘O Escaravelho Aziago’. Foram 266 inscrições no total e apenas 25 artistas foram selecionados.

O 1º Guirii – Festival Amazônico de Contação de História é um evento online, que visa a exibição de contações de história para o público infantil e ações formativas com especialistas da área (oficina, mesa-redonda, palestra e entrevista).

O evento começa hoje (20) (Dia do Contador de História) até dia 24, através do canal do YouTube do evento. O 1º Guirii abordará temáticas que promovem a conscientização a preservação do meio ambiente, o respeito a diversidade identitária, o acesso ao pluralismo cultural e o contato com a ludicidade.

Guirii é uma palavra tupi-guarani, que significa terno, brando. É assim que a infância precisa ser vista: com ternura. Precisamos lembrar ainda, que a contação de história é uma prática milenar, mas que está se perdendo na atualidade. Então, é muito importante disseminar e resgatar esta arte ancestral e valorizar os contadores de história.

Projeto beneficiado pela Lei Federal Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020), Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer de Rondônia (Sejucel), pelo edital 1ª Edição Pacaás Novos (Nº 80/2020/SEJUCEL-CODEC).

Além disso, Rafa Jorda conta com muita alegria que hoje (20) o Núcleo Condão faz dois anos de existência e está preparando algo especial para os espetadores de Catanduva em retribuíram do carinho e admiração pelo seu trabalho.

Ariane Pio

Da Reportagem Local