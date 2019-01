Novorizontino Abre Vendas Para Primeiros Jogos do Paulistão

Desde a noite de ontem, o Novorizontino iniciou as vendas online de ingressos para os quatro primeiros jogos que serão realizados em casa, durante o Campeonato Paulista da Série A de 2019.

Os links para a compra das entradas estão separados pelas datas. Na segunda rodada, quando o Novorizontino enfrenta o São Paulo, no Jorjão, dia 24 de janeiro a partir das 21 horas, na quarta rodada na disputa entre a equipe de NH e o Botafogo, no dia 31 de janeiro às 17 horas, na sexta rodada contra o Corinthians, no dia 10 de fevereiro às 17 horas e por fim, na sétima rodada quando encara a Ponte Preta, no dia 16 de fevereiro, às 21 horas. Para mais informações, entre no site da Total Ticket: https://www.totalticket.com.br/

As vendas nos pontos físicos de Novo Horizonte, para a partida da 2ª rodada contra o São Paulo, começam no dia 19 de janeiro e a partir do dia 21, as vendas também estarão disponíveis na bilheteria inferior do Jorjão. As vendas nos pontos físicos para a partida da 6ª rodada contra o Corinthians começam a partir do dia 4 de fevereiro.

Lembrando que esse ano, o Novorizontino lançou o programa “Eu Sou Torcedor”, com pacotes de ingressos válidos para todos os jogos realizados no Jorjão, durante o ano de 2019. Além disso, o programa oferece vantagens e benefícios para os associados, conheça mais: http://www.novorizontino.eusoutorcedor.com.br/

Karla Konda

Da Reportagem Local