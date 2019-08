Novo Valor Do Impostômetro Para Cidade De Catanduva

O valor corresponde ao total de impostos, taxas, multas e contribuições pagas pelos catanduvenses

O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) indicou um novo valor para a arrecadação de imposto referente à cidade de Catanduva, até o fechamento desta edição o valor ultrapassava R$ 80 milhões de reais, no mês passado o valor do impostômetro era de mais de R$ 70 milhões, um salto de R$ 10 milhões de reais relativos de um mês para o outro. Esses dados são referentes do começo do ano até a data de ontem (24). O valor corresponde ao total de impostos, taxas, multas e contribuições pagas pelos catanduvenses desde o primeiro dia do ano para as três esferas de governo: municipal, estadual e federal.

Já em nível do Estado de São Paulo o valor calculado até o dia de hoje (25), do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) é de R$ 1,6 trilhão. A marca vai chegou 14 dias antes do que em 2018, revelando que o painel está girando mais rapidamente e, portanto, o bolo tributário continua a crescer.

“Apesar da fraca atividade econômica, a arrecadação continua subindo por meio de sistema caótico. Em um cenário futuro, tem-se grande expectativa de que se possa fazer uma simplificação do sistema tributário brasileiro que estimule a economia e a geração de empregos”, analisa Marcel Solimeo, economista da ACSP.

Para ele, paralelamente é necessário que se adotem medidas para a redução dos gastos que permitam gradativamente diminuir a carga tributária.

O Impostômetro foi implantado em 2005 pela ACSP para conscientizar os brasileiros sobre a alta carga tributária e incentivá-los a cobrar os governos por serviços públicos de mais qualidade. Está localizado na sede da ACSP, na Rua Boa Vista, centro da capital paulista. Outros municípios e capitais se espelharam na iniciativa e instalaram seus painéis. No portal www.impostometro.com.br é possível acessar diversas informações tributárias.

