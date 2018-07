Novo Residencial É Inaugurado Em Catanduva

O Residencial Cuiabá é a nova oportunidade para aqueles que querem realizar o sonho da casa própria. Inaugurado ontem (21), o Residencial conta com 32 apartamentos de dois dormitórios, distribuídos entre oito pavimentos. Os interessados em adquirir um apartamento com preço especial podem comparecer ao Feirão da Casa Própria, que acontece até às 18h de hoje e amanhã no próprio Residencial.

Os apartamentos fazem parte do Programa “Minha Casa Minha Vida”, do Governo Federal. É possível usar o Fundo de Garantia como entrada da aquisição e o comprador recebe o subsídio do Governo. De acordo com Fernando Moreschi, proprietário do Residencial, aqueles que comparecerem ao plantão de vendas amanhã, poderão adquirir apartamentos de até R$173.000.

O Residencial ainda conta com apartamentos decorados. Aqueles que quiserem conferir de perto a decoração podem comparecer ao local ou acessar a página do Jornal O Regional no Facebook e conferir o vídeo. O apartamento com cozinha e sala decoradas está sendo vendido com valor especial de R$208.000

“Nós fizemos toda a decoração com muito cuidado. Nossos parceiros capricharam nos armários e em toda a mobília e visual”, disse o proprietário.

O Residencial ainda conta com elevadores de fácil acesso, playground para as crianças e salão de festa. “Está tudo muito completo, sem falar na localização. Os apartamentos estão localizados na área central de Catanduva, com todo comércio perto”, ressaltou Moreschi.

Àqueles que preferirem adquirir uma casa, também podem procurar a equipe durante o Feirão para conferir as oportunidades nos bairros Jardim Santa Helena, Cidade Jardim e Agudo Romão II. O proprietário ressalta que o valor das residências também é acessível.

SERVIÇO

O Residencial Cuiabá está localizado na Rua Cuiabá, 1535 no Centro de Catanduva. O Feirão está acontecendo durante hoje e amanhã, das 08h ás 18h, no local.