Novo Reajuste Na Passagem do Transporte Público Gera Reclamações de Usuários

O novo reajuste autorizado pela Prefeitura de Catanduva sob a passagem de ônibus tem gerado reclamações entre os usuários. A tarifa, que passou de R$ 3,60 para R$ 3,75, começou a valer ontem (1) e, em tão pouco tempo, nossa reportagem recebeu depoimentos dos usuários que alegaram que o valor não condiz com a infraestrutura do serviço.

“O aumento no valor já é difícil, mas o que complica é que cada vez menos nos é oferecido. Os veículos não possuem tanto conforto, sem contar que ficamos por mais de uma hora esperando entre uma linha e outra”, contou Fabrício Silva.

“Eu poderia até aprovar o aumento se estivéssemos usufruindo de transportes adequados. É constrangedor saber que não há conforto e a segurança que merecemos e procuramos. O valor chega a ser caro exatamente porque a tarifa que se paga é superior à qualidade oferecida”, relatou Tayná Maximiano.

“Eu já peguei veículos com bancos quebrados. Desse jeito não tem porque um aumento desse. Não é a primeira vez que a Prefeitura sobe o valor da passagem; desse jeito, onde vamos parar?” confessou Amanda Caetano.

“Até em cidade maior, o valor é menor. É um absurdo”, disse Elisete Arantes.

“Do jeito que está, compensa quem depende do coletivo optar por mototáxi. Só para ir para o trabalho e voltar para casa é mais de R$ 7 por dia; isso no final do mês prejudica muito”, é o que contou Girleide Brandão.

Outro usuário ainda comparou o novo reajuste com o valor pago para o transporte interurbano: “A minha família mora em Tabapuã. Quando vou visita-los pago R$3,80 na passagem. Ou seja, para ir para outra cidade está mais barato do que andar na própria Catanduva”, apontou.

De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura Municipal, o novo valor foi estipulado de forma a cumprir cláusula contratual com a empresa concessionária, mas o reajuste ainda estaria abaixo da média de cidades paulistas de mesmo porte.

“Em levantamento feito pela STU, o valor de R$ 3,75 está abaixo de várias cidades que autorizaram reajuste recente, como Araraquara (R$ 3,85), Bauru (R$ 3,80), Barretos (R$ 3,90), Rio Claro (R$ 3,80), Tatuí (R$ 3,80) e Sertãozinho (R$ 3,80)”, abordou o órgão. Apesar disso, a quantia desembolsada é superior ao visto em Araçatuba (R$ 3,65) e Bragança Paulista (R$ 3,70) que também tiveram reajustes recentemente.

Uma pesquisa feita pela Reportagem de O Regional mostra que outras cidades de mesmo ou maior porte tem tarifa de custo menor do que Catanduva. Bebedouro é um exemplo, com passagem a R$ 3,70. São José do Rio Preto, com cerca de 400 mil habitantes, cobra R$ 3,10 no máximo para os passageiros do transporte intermunicipal. Também em Birigui o serviço de transporte tem custo abaixo: R$ 3,00.

Segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), a autorização para a revisão da tarifa teve base em estudo de planilha de custos apresentada pela empresa Jundiá, responsável pelo coletivo no município desde 2008. A correção também segue variação do Imposto Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nos últimos 12 meses. Outro critério levado em consideração no levantamento comparativo, segundo a STU, foi o prazo de contrato firmado com as empresas de transporte. “A maioria das cidades mantém contratos de 20 anos, em alguns casos até com possibilidade de renovação. O contrato mais duradouro, em tese, favoreceria a manutenção de tarifas mais baixas”, explicou o setor.

JUSTIÇA

A Jundiá move processo na justiça contra a Prefeitura, em que exige a reconsideração dos valores cobrados, que, segundo ela, estão defasados. A concessionária presta serviços de transporte coletivo no município desde janeiro de 2008. O contrato, com duração de dez anos e término em janeiro de 2019, prevê o reajuste anual da tarifa.

Da Reportagem Local