Novo Pronto Atendimento Do Hospital Unimed São Domingos é Inaugurado

Usuários do Hospital Unimed São Domingos já podem contar com um novo espaço para o Pronto Atendimento que foi apresentado ontem (23). O ambiente ganhou novas salas e ampla estrutura, com design sofisticado e o melhor em conforto e tecnologia. A novidade integra a primeira etapa das obras de reforma e ampliação do hospital, sempre em busca do bem-estar do paciente.

Onze novos setores estão sendo entregues onde médicos, colaboradores e clientes poderão usufruir. Com o investimento, a diretoria do hospital busca reduzir o tempo de espera no atendimento e oferecer mais conforto, qualidade e segurança aos clientes, com melhores condições assistenciais e administrativas.

De acordo com a gerente de hotelaria, Heloísa Lopes, o novo ambiente tem alterações estruturais, mas também contribui para melhorias na prática organizacional, além de intensificação na capacitação e treinamentos de equipes. “Buscamos atender todas as necessidades dos nossos clientes internos e externos. Além de oferecer melhoria no atendimento, acomodação e controle de fluxo de pacientes”, disse.

A princípio, a nova recepção da unidade passa a ter cinco guichês de atendimento; anteriormente, eram apenas dois. Destes, um será exclusivo para atendimento preferencial, outro para pré-faturamento (fechamento de alta) e outro para coordenação da recepção, que prezará ainda mais pela qualidade de receptividade do cliente.

Após ser recepcionado, o paciente passará pela nova sala de triagem e contará com atendimento de enfermeiro para avaliação e classificação de risco referente ao seu atendimento, seguindo o Protocolo de Manchester.

O público infantil terá uma sala de repouso específica com cinco leitos e quatro pontos de inalação, além de uma sala de espera infantil. “É muito importante esta divisão. A criança não precisará ficar na mesma sala de espera de um adulto”, destacou Heloísa.

O hospital ganhará também novas salas de aplicação de medicação venosa, de curativos (sépticos e assépticos), colocação de gesso, inalação (adulto) e de hidratação. Haverá ambientes específicos para Depósito de Material de Limpeza (DLM) e expurgo (área em que são depositados os fluídos corporais, como sondas, drenos e frascos.

Com a ampliação, a unidade passa a oferecer um local exclusivo de acesso às ambulâncias. O setor terá conexão direta com a sala de urgência, com acesso monitorado por câmeras e porteiro eletrônico. O acesso à sala de urgência é reservado. O setor contará com dois leitos, além de investimentos em novos equipamentos de alta tecnologia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local