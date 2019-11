Novo Microscópio Facilitará Procedimentos Cirúrgicos

Os cirurgiões do Hospital Unimed São Domingos contam, a partir de agora, com mais uma ferramenta de alta tecnologia para facilitar a realização de procedimentos no Centro Cirúrgico: o microscópio cirúrgico oftálmico. O equipamento é apontado com um dos melhores do mercado criado pela Möller-Wedel, do grupo Haag-Streit, da Suíça.

O aparelho possibilita melhores condições de trabalho e modularidade. A ótica apocromática e uma base estéreo exclusiva de 25 mm garantem a fidelidade de cores, forte contraste e excelente percepção de profundidade. O longo braço do suporte permite maior flexibilidade na sala de cirurgia.

O equipamento conta com iluminação Led, além de pedal, braço pantográfico, cabeça ótica, zoom, microfoco e sistema de carona. O aparelho disponibiliza observação frente a frente para dois cirurgiões, portas laterais e uma conexão de câmera separada.

Os cooperados e neurocirurgiões Alexandre Haddad de Souza e Adalfredo Hermes Borsatto foram os primeiros a conhecer o aparelho. “O equipamento traz melhor amplitude das estruturas para trabalharmos com mais segurança. Será muito útil, por exemplo, durante a dissecção de vasos, reduzindo riscos e sequelas”, disse Souza.

“Realizamos cirurgias de alta complexidade com frequência. O novo aparelho irá colaborar, e muito, nos resultados destes procedimentos. É um microscópio de última geração, com uma imagem bem mais nítida”, destacou Borsatto.

O aparelho também poderá ser usado por oftalmologistas e otorrinolaringologistas.

