Novo Local de Atendimento do Detran.SP é Inaugurado Em Santa Adélia

Um novo posto de atendimento do Detran.SP – Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo foi inaugurado, no dia 5 de dezembro, em Santa Adélia. Contando com a presença da vice-presidente do Detran.SP, Neiva Aparecida Doretto, ao lado do prefeito Guilherme Colombo da Silva (DEM) e do vice-prefeito Junior Formigoni (PP), foi apresentada a sede modernizada.

Agora, o Detran santadeliense fica localizado na rua Serafim Formigoni, número 463, no prédio que abrigava o Lar de Menores.

Também estiveram presentes a superintendente regional do Detran.SP, Vanessa Guimarães, o diretor da unidade de Santa Adélia, Igor Amorim, a diretora de arquitetura e engenharia, Ana Gabriela Marques Simões, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Jucieli Costa, secretários municipais, o presidente da Câmara Manoel Carlos Palma (PPS) e os vereadores Jéssica Guerra (PSB), Michel Aranha (PR) e Flávio Pinheiro (DEM).

“No local, são oferecidos todos os serviços de trânsito relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e veículos. O cidadão que der início ao processo de habilitação poderá realizar a prova teórica eletrônica no local, além de vários outros serviços como licenciamento de veículos, entre outros”, informa a nota oficial divulgada pela Prefeitura.

A conversa para a mudança da unidade do Detran.SP – que antigamente atendia no prédio da Delegacia – começou em 2017, quando a vice-presidente Neiva visitou o local junto com o prefeito. “Desde então, recebemos todo o respaldo do Poder Executivo de Santa Adélia. Escolhemos a sala que melhor nos atenderia e a Prefeitura reformou, mas sempre com muita responsabilidade e cuidado com o dinheiro público. O prefeito Guilherme atento e responsável aos gastos, atendeu nossas solicitações, mas sempre ponderado e atento aos gastos. Isto mostra o quão bom gestor ele é. E hoje estamos aqui, entregando este local com infraestrutura moderna, comunicação visual facilitadora, condições de acessibilidade, prazos reduzidos nos serviços, entre outros benefícios ao cidadão santa-adeliense”, disse.

A diretora ainda fez questão de parabenizar a equipe do Detran.SP de Santa Adélia, que atende, em média, 40 pessoas por dia. “A transferência de veículos em outros lugares demora até cinco dias úteis, aqui em Santa Adélia é em apenas um. A renovação da CNH leva até três dias úteis aqui, enquanto em outros lugares são cinco e o licenciamento de veículos é em apenas um dia útil nesta unidade. E o que me deixa mais feliz é que esta unidade tem a aprovação entre ótimo e bom em 100%, então parabéns a vocês. Também quero agradecer ao prefeito, porque tirando o diretor Igor, os outros funcionários são todos cedidos pela Prefeitura. Mais uma prova do comprometimento do prefeito em oferecer à população serviços importantes”, completou a vice-presidente.

“Com a inauguração da creche Centenário, as crianças que frequentavam o Lar de Menores foram para lá. Conseguimos que a diretoria da entidade doasse esse prédio para a Prefeitura e assim pudemos investir aqui e unir serviços para atender aos santa-adelienses. Além do Detran.SP, também temos aqui o Banco do Povo e estamos buscando outros serviços para implantar neste prédio. Parabenizo toda a equipe pelos números citados pela vice-presidente Neiva e dizer que é um orgulho ter um órgão tão competente em Santa Adélia. Inaugurar esta unidade do Detran.SP e proporcionar a união de vários serviços aos santa-adelienses nos deixa muito felizes, pois irá facilitar a vida de todos”, finalizou, ainda, o prefeito Guilherme Colombo.

Da Reportagem Local