Novo Horizonte Está Entre 312 Municípios Brasileiros em Alerta Contra a Pólio

Novo Horizonte está na lista dos 312 municípios brasileiros em alerta contra a poliomielite. Menos da metade das crianças da cidade foram imunizadas, conforme aponta o Ministério da Saúde. O vírus está circulando em 23 países e já houve registro na Venezuela. Risco do retorno da paralisia infantil preocupa autoridades da área.

A luz vermelha no país teve como principal fator as baixas coberturas vacinais, principalmente em crianças menores de cinco anos. Os municípios na lista tiveram cobertura abaixo de 50% para a poliomielite. A doença já foi erradicada no país.

O assunto também é motivo de debates e fóruns, como a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) que conta com representantes de todos os estados e municípios. “O risco existe para todos os municípios que estão com coberturas abaixo de 95%. Temos que ter em mente que a vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite e de outras doenças que não circulam mais no país. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas, conforme esquema de vacinação de rotina e na campanha nacional anual. É uma questão de responsabilidade social”, informa a coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI), Carla Domingues.

A orientação é de possam ser readequados os horários mais compatíveis com a rotina da população brasileira. Outra orientação é com relação ao reforço das parcerias com as creches e escolas, ambientes que potencializam a mobilização sobre a vacina por envolver também o núcleo familiar. Outro alerta é para que os sistemas de informação se mantenham atualizados nos municípios.

O setor reforça que os pais e responsáveis têm a obrigação de atualizar as cadernetas dos filhos, em especial das crianças menores de cinco anos que devem ser vacinadas, de acordo com o esquema de vacinação de rotina. “As vacinas ofertadas pelo SUS estão disponíveis durante todo o ano, exceto a da gripe que faz parte de uma campanha e exige um período específico de proteção, que é antes do inverno”, complementa Carla Domingues. Para atualização da caderneta, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite será realizada entre seis e 31 de agosto.

“Em muitos casos, pais e responsáveis não vêm mais algumas doenças como um risco, como é o exemplo da poliomielite. Por isso, é necessário ressaltar a importância da imunização e desmistificar a ideia de que a vacinação traz malefícios”, ressaltou Carla Domingues.

As vacinas, de acordo com a diretora do PNI, são seguras. “Em alguns casos, as vacinas podem levar a eventos adversos, assim como ocorre com os medicamentos, mas são infinitamente menores que os malefícios trazidos pelas doenças. As vacinas são seguras e passam por um rígido processo de validação”, completou.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local