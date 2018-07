Novo Horizonte e Itajobi Integram Cidades Com Novos Polos da Univesp

Novo Horizonte e Itajobi são as cidades da região que passam a contar com polos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) para o 2º Semestre de 2018. O convênio foi assinado na última terça-feira pelo governador Márcio França. Ao todo, são 100 vagas para Itajobi e 200 para Novo Horizonte.

Para Novo Horizonte estão separados os cursos de Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Licenciatura em Matemática, Pedagogia e para Itajobi os cursos de Engenharia de Computação, Pedagogia. Todos com início em agosto. Os cursos funcionam no sistema de Ensino à Distância, no chamado Ambiente Virtual de Aprendizagem. Apesar disso, o suporte físico e presencial será nos polos.

A prova do vestibular acontece hoje e o gabarito será divulgado no dia 10 de julho. As matrículas deverão ser realizadas entre 1 e 3 de agosto, nos próprios polos.

Com a expansão, em um ano, a universidade ofereceu mais de 55 mil vagas em três vestibulares e passou de 45 para 330 polos, em 290 cidades. Catanduva e Urupês tornaram-se polos no 1º semestre. A região de Rio Preto sedia hoje 15 polos e oferece 1.764 vagas distribuídas pelos diferentes polos.

De acordo com o Governador Márcio França, a iniciativa pretende ser uma oportunidade para os jovens ingressarem no ensino superior: ”A meta é que todos os jovens que se forme nas escolas estaduais tenha garantida uma vaga nessas faculdades sem vestibular, com cursos ministrados por professores da USP, Unicamp, Unesp e das Fatecs”, afirmou.

O Polo Itajobi está localizado na Rua Cincinato Braga, na EMEF Inácio da Costa. O telefone de contato é (17) 3546-2381. Já o polo Novo Horizonte na Alameda Roberto Dela Togna, 1233 e o telefone disponível é o (17) 3542-1107.

Da Reportagem Local