Novo Conceito de Bairro Chega à Catanduva

A cidade feitiço recebe um novo conceito de bairro: o Loteamento Aberto Horizon. Localizado na Marginal da Washington Luís, próximo ao Salamanca e saída para Bebedouro, o empreendedorismo será lançado e apresentado aos catanduvenses neste sábado (4). Na ocasião, haverá plantão de vendas no local.

Visto como um mercado imobiliário em crescimento, a Emais Urbanismo planejou o local com terrenos residenciais e comerciais que contemplam áreas verdes e de lazer. Ao todo, são 930 lotes, somados em um investimento de mais de R$ 17 milhões de reais em infraestrutura e urbanização, o que contribui para o surgimento de empregos diretos e indiretos.

Para aqueles que sonham em adquirir um lote a preços especiais, a Emais Urbanismo criou algumas facilidades: Até amanhã, os interessados podem acessar o site https://www.emais.com/Loteamentos/Residencial-Horizon- e realizar o cadastro para adquirir terrenos a partir de R$49.900,00. O contato é feito diretamente pelo telefone 0800-942-90-90, ou pelo Whatsapp (17) 99274-7738. Aqueles que já desejarem o cadastro, também podem ir até o local munidos de CPF, RG e comprovantes de residência.

A Emais Urbanismo ressalta que uma das preocupações com o Horizon se refere a valorização dos terrenos, para isso, estão sendo desenvolvidas avenidas de acessos importantes ao Loteamento. Um dos acessos já existente é pela Marginal da W. Luís. Outro importante acesso que será feito é a Interligação do Empreendimento com o Prolongamento da Rua Minas Gerais (Avenida Caxias do Sul), ou seja, o local terá ligação direta com o centro da cidade. Além de facilitar o acesso aos moradores, o loteamento encontra-se num eixo estratégico do Estado de SP, com acessos por importantes rodovias e avenidas, tornando assim os terrenos comerciais uma boa opção para empresas de comércio e logística.

O Empreendimento ainda conta com áreas institucionais, destinadas à prefeitura para futura instalação de equipamentos públicos como creches, escolas, postos de saúde e demais serviços de atendimento.

Construído em uma área de mais de 600 mil m², o Horizon revela-se um novo conceito de bairro com grande estrutura de lazer e convivência para os moradores. Podem ser encontrados lotes a partir de 200m². Só o projeto de lazer apresenta mais de 13 mil m² e mais 110 mil m² de áreas verdes com academia ao ar livre, pista de cooper, playground, espaço de estar, espaço de jogos sob pergolado, estar sob copas, e pomar.

SERVIÇO

O Loteamento Aberto Horizon será lançado neste sábado (4). As vendas terão início ás 07h. O empreendedorismo está localizado na Marginal da Washington Luís, próximo ao Salamanca. Outras informações pelo telefone 0800-942-90-90, ou pelo Whatsapp (17) 99274-7738.

Da Reportagem Local