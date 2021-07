NOVO CALENDÁRIO: Adolescentes vão ser imunizados a partir de 23 de agosto

O Estado de São Paulo pretende terminar a vacinação da primeira dose de adultos contra a Covid-19 até 20 de agosto. A vacinação de adolescentes, de 12 a 17 anos, também foi anunciada e deve começar a partir do dia 23.

“Começaremos a vacinação pelos os que mais precisam, o que reforça a segurança não só de cada um destes adolescentes que serão imunizados, mas de suas famílias, colegas de escola e grupos de amigos que tanto fortalecem o senso de identidade e pertencimento”, frisou Regiane de Paula, Coordenadora do PEI (Plano Estadual de Imunização).

“Estamos voltando às aulas com professores vacinados e esse grupo com deficiência e comorbidade ficaria de fora. São crianças que necessitam não só da escola como necessidade de ensino, mas como convivência social e estimulação. Fico emocionado pela iniciativa”, reforçou Wanderson Oliveira, Coordenador da Comissão Médica de Educação do Estado.