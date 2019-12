Novidade Para Usuários Do Transporte Coletivo Com Facilidade No Cartão

A Viação Suzano começa a oferecer aos usuários do transporte coletivo de Catanduva uma novidade aliada à tecnologia. Trata-se do Cartão Integração, recurso que permitirá ao usuário descer de uma linha e pegar outra sem custo extra, no prazo de 1 hora, em qualquer ponto da cidade. Hoje, é preciso pagar duas passagens ou mudar de linha no Terminal Urbano.

Outra mudança é que o acesso ao Terminal Urbano, localizado no Parque das Américas, será “aberto” a partir de 02 de janeiro de 2020, com uso do Cartão Integração nos ônibus ou pagamento em dinheiro direto aos motoristas. As definições foram feitas de forma conjunta pela Prefeitura de Catanduva e a Auto Viação Suzano.

Para os usuários que já possuem o cartão da Auto Viação Suzano, o serviço poderá ser utilizado a partir de segunda-feira, dia 16. Os demais devem procurar pelo guichê da empresa e apresentar RG e CPF originais. O atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8 às 18 horas, e na sexta-feira, das 8 às 17 horas. A primeira via do cartão é gratuita, mas em caso de perda, roubo ou extravio, a segunda via custará R$ 25.

De acordo com a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), os usuários devem ter atenção, pois quem tiver passes em papel poderá realizar a troca por créditos nos cartões até 30 de dezembro. A partir de 02 de janeiro, os passes não serão aceitos ou trocados. Para o esclarecimento de dúvidas, o contato é (17) 98180-8554.

Ariiane Pio

Da Reportagem Local