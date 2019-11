Novena De Nossa Senhora Das Graças Celebra 58ª Edição A Partir Do Dia 18

Irá começar, no dia 18 de novembro, se estendendo até o dia 27, a Novena de Nossa Senhora das Graças. O evento, que é realizado pela Sé Catedral Santuário Nossa Senhora Aparecida, promete trazer muita festa aos fiéis nesta 58ª edição.

O tema deste ano será os Pecados Capitais, o que promete ajudar os devotos a viver o processo de conversão, rejeitando aos pecados. A novena, em 2019, será celebrada em seis horários, com seus respectivos pregadores: às 5h30, por Padre Jonas; às 7h00, por Padre Jonas; às 11h30, por Padre Jorge; às 15h00, por Padre Eduardo; às 18h30, pelo Dom Valdir Mamede; e às 20h00, pelo Padre Jorge.

“Antes das festas de fim de ano, os católicos da cidade de Catanduva têm um motivo muito especial para celebrar o mês de novembro: a Tradicional Novena de Nossa Senhora das Graças, que neste ano de 2019 estará sendo realizada pela 58ª vez.

Não há receio em afirmar que a Novena de Nossa senhora das Graças, é hoje, o maior evento religioso de toda a cidade de Catanduva. Durante a novena, são mais de cinco mil fiéis que, todos os dias, vêm até a Catedral para celebrar e rezar diante da Virgem da Medalha Milagrosa”, diz a informação encaminhada à equipe do O Regional.

“Venha participar deste momento único e receber, das mãos da Virgem das Graças, a Mãe da Medalha Milagrosa, uma benção e proteção que somente Deus pode lhe dar. Ah, e o altar da novena deste ano já está quase pronto, e será muito especial para os todos os que amam nossa Mãezinha do Céu”, disse, em nota, o Padre Jonas Pimentel.

Ariane Pio

Da Reportagem Local