Novembro Roxo marca o mês internacional de sensibilização para a prematuridade

No mês de Novembro comemora-se o Novembro Roxo, o intuito é o mesmo de campanhas já bastante conhecidas, como Outubro Rosa e Setembro Amarelo: chamar a atenção da população, da mídia e dos órgãos públicos para a relevância de uma causa. No caso do Novembro Roxo, o que se busca é discutir formas de prevenir os nascimentos antecipados e de melhorar os cuidados com esses bebês e suas famílias. Qualquer nascimento que ocorra após as 20 semanas de gestação e antes das 37 semanas completas é considerado prematuro, e quanto menor a idade gestacional, mais grave e mais complexo é o tratamento do recém-nascido. Em Catanduva, foram registrados esse ano 66 nascimentos prematuros.

De acordo com a enfermeira do Hospital Padre Albino, Vanda Manfredo, o nascimento de um bebê prematuro exige estrutura assistencial, capacidade técnica diferenciada e equipamentos específicos. “Na UTI Neonatal nós realizamos cuidados intensivos, desenvolvemos o equilíbrio térmico, controle hídrico, cuidados especiais com a pele do bebê, com a parte fisiológica e também na alimentação, onde é priorizado o leite materno. Além disso, desenvolvemos algumas atividades como ‘A Hora do Psiu’ fechamos as cortinas dos quartos, diminuímos o ruído, tudo isso para estimular o crescimento do bebê. Essa atividade é desenvolvida uma vez pela manhã e tarde, já no período da noite realizamos duas vezes. Também realizamos o projeto de humanização, que é o contato dos pais com os bebês prematuros, as visitas são estendidas até às 21h, o tato e o afago dos pais com o bebê são fundamentais para melhor desenvolvimento. Outro projeto desenvolvido é o banho ofurô, proporciona muitos benefícios ao bebê e faz com que eles pensem que estão dentro do útero e lembram da segurança e do conforto que sentiam lá”, detalhou Vanda.

As Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal de Catanduva oferecem suporte as 19 cidades da região, além de municípios de outros estados, através da central de vagas. Além de médicos e enfermeiros, a instituição possui uma equipe multidisciplinar.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local