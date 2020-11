Novembro Azul: Centro Cultural Padre Albino Recebe Lluminação Especial

O casarão de valor arquitetônico e cultural que conta a história do Monsenhor Albino aderiu ao Novembro Azul. Durante todo este mês, o Centro Cultural e Histórico Padre Albino (CCHPA) ficará com a iluminação externa na cor azul para lembrar a importância de os homens cuidarem da saúde.

“Embora sem atendimento presencial ao público, as atividades internas continuam no Centro Cultural e, durante o mês de novembro, como forma de conscientização sobre o câncer de próstata, aderimos à campanha Novembro Azul com as dependências externas e o jardim ganhando iluminação especial”, explicou Rafael Roberto Luzia, assistente técnico do CCHPA.

Além da iluminação de prédios em azul e de campanha pelas redes sociais, outros eventos estão acontecendo ao longo do mês sobre o tema nas unidades de negócios da Fundação Padre Albino. Neste ano o mote da campanha é “Um simples ato pode mudar sua história – Previna-se”, quando foram produzidos vídeos de profissionais médicos alertando sobre a importância da prevenção e o tratamento precoce.

O CCHPA fica localizado na Rua Belém, 647, no centro da cidade de Catanduva, e está passando por revitalização na sua fachada, valorizando ainda mais a imagem de Padre Albino.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local