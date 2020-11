Novembro Azul: 40% Dos Homens Que Bebem Refrigerante Tem Mais Risco de Câncer

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INC), o tumor na próstata é o segundo mais comum entre o público masculino, com taxa de mortalidade ainda alta. Embora os motivos da aparição do tumor ainda sejam estudados pela classe médica, alguns comportamentos devem ser considerados importantes e evitados, como por exemplo os descuidos na alimentação.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que de cada 100 casos de câncer no Brasil, 13 estão associados ao sobrepeso e obesidade. “Determinados alimentos podem ajudar a proteger o organismo já existem outros que podem potencializar o aparecimento de tumores”, afirma Dra. Luanna Caramalac.

De acordo com a Dra Luanna Caramalac, ter uma dieta balanceada pode ser uma grande aliada para a prevenção do câncer de próstata. “Alguns estudos mostram que as gorduras boas, encontradas por exemplo no azeite de oliva, sementes de girassol e chia e até no abacate, exercem efeito benéfico quando consumidos em um contexto alimentar saudável,” explica a nutricionista.

No caso do Salmão e da sardinha, que são ricos em ômega-3, possuem potente ação anti-inflamatória, também são recomendados para a prevenção. “Para enriquecer ainda mais a dieta, é válido se alimentar com vegetais verde-escuros, como brócolis e couve-flor, por serem fontes de indol-3-carbinol, e atuarem, igualmente, de forma positiva, assim como o alho e a cebola, por possuírem ácidos sulfurados que evitam os danos celulares, “ alerta Caramalac. Muitos alimentos contêm funções protetoras das células, como fitoesteróis, vitaminas C e E e betacaroteno, “Esses nutrientes não são consumidos isoladamente, ou seja, é a combinação deles que proporciona os benefícios que os alimentos podem oferecer para quem os consomem”, completa a Dra. Luanna Caramalac

Um estudo divulgado no American Journal of Clinical Nutrition, apontou que beber refrigerante diariamente pode favorecer o surgimento de tipos agressivos de câncer de próstata. Os resultados mostraram um aumento de 40% no risco de desenvolver a doença entre homens que bebiam 330 mililitros de refrigerante por dia, o que equivale a quase uma latinha.

Segundo a Dra. Luanna Caramalac, da mesma forma que é preciso investir em uma alimentação adequada, também é importante reduzir o consumo de alimentos ultra processados, como exemplo, refrigerantes, sorvetes, salsichas, comidas congeladas. “Esses produtos passam por um maior processo industrial possuem componentes químicos que aumentam o risco de diversas doenças, inclusive o câncer,” finaliza.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local