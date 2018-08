Novas Vagas de Emprego São Oferecidas Pelo PAT Em Catanduva

Novas vagas de emprego são oferecidas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) em Catanduva. Ao todo, são mais de 15 áreas do mercado com vagas disponíveis. A iniciativa é uma parceria com a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert). As vagas que exigem Ensino Fundamental completo são: Ajudante de açougueiro, Carreteiro (motorista de caminhão-carreta), Cozinheiro Geral, Empregado Doméstico nos Serviços Gerais, Faxineiro no serviço doméstico, Mecânico de motor à diesel, Operador de equipamento de escavadeira, Operador de rolo compactador, Salgadeiro, Serralheiro e Torneiro Mecânico. Todas as áreas exigem, no mínimo, 6 meses de experiência.

Já as vagas que necessitam de Ensino Médio Completo para serem preenchidas são: Atendente de Telemarketing, Auxiliar de Almoxarifado, Estoquista, Mecânico de Manutenção de caminhão à diesel, Recepcionista Secretária e Vendedor Pracista. Para essas vagas, o mínimo de experiência exigida também é 6 meses.

Para aqueles que possuem Ensino Superior, há vagas para Analista de Recursos Humanos, Farmacêutico e Gerente de loja.

Os interessados devem acessar o site do programa “Mais Emprego” (www.maisemprego.mte.gov.br) e fazer o cadastro completo do currículo ou comparecer ao PAT, localizado no Poupatempo, na Avenida Comendador Antônio Stocco, 537. Os órgãos públicos frisam que as vagas estão sujeitas a alterações.

Da Reportagem Local