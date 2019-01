Novas Transferências e Mudanças São Divulgadas Pela Igreja Católica

As novas transferências, nomeações e mudanças para o início do ano pastoral 2019 foram divulgadas pela Igreja Católica. As nomeações são para Catanduva, Itajobi, Novais, Urupês e Jales. As propostas foram ouvidas pelo Colégio de Consultores e aceitas pelos padres. O arcebispo Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, administrador apostólico da Diocese de Catanduva, agradece a compreensão dos sacerdotes que aceitaram as transferências.

A Igreja de Santa Terezinha terá como vigário, o Padre Jorge Aparecido da Silva. Ele também foi nomeado para assumir a Sé Catedral Nossa Senhora Aparecida. A missa de apresentação ainda não tem data definida.

Já o Padre Valdemir Donizeti Muriel, deixou a Catedral Nossa Senhora Aparecida e a Paróquia de Santa Terezinha para assumir a Paróquia de São José, em Itajobi com o Padre José Luiz. A apresentação aconteceu ontem (10), às 19h30.

“Manifesto os agradecimentos da Igreja de Catanduva aos padres que, generosamente, acolheram, como vontade de Deus, as decisões por ele tomadas e aos fiéis que compreendem que os padres estão sempre a serviço da Igreja diocesana”, diz Dom Eduardo.

Segundo o arcebispo, o Seminário Diocesano, que até então era na Paróquia de São José, em Itajobi, retornará ao prédio próprio em Catanduva e terá à frente da Equipe de Formação, como Reitor, Padre Edson Roberto Moretin que deixou a Paróquia de Santo Expedito, de Catanduva, para assumir o cargo. Antes, o reitor do Seminário era o Padre Wanderlei Ramos dos Santos, em Itajobi, que agora foi nomeado pároco da Paróquia de São Lourenço, em Urupês. A missa de posse dele aconteceu na última quarta-feira, dia 9.

O Padre José Luiz Cassimiro deixa a Paróquia de São Lourenço, de Urupês, e assume a Paróquia de São José, em Itajobi. A missa de posse aconteceu ontem (10).

O Padre Valdir Forin, foi nomeado administrador de duas paróquias: de Santo Expedito, em Catanduva, e da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, da cidade de Novais e continua como pároco da Paróquia de Santo Antônio, de Catanduva. A missa de apresentação, em Novais já aconteceu e na Paróquia de Santo Expedito será neste domingo, dia 13, às 10 horas.

Quem assumirá a Paróquia Imaculada Conceição de Nossa Senhora, de Novais será o Padre José Gustavo Gonçalves. A missa de posse será neste sábado (12), às 19h30. Antes, o pároco prestava serviços na Diocese de Jales.

Karla Sibro

Da Reportagem Local