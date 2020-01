Novas Tabelas Para Frete Terrestre Devem Impactar Preço ao Consumidor

Novas tabelas de valores para o frete terrestre devem impactar preços ao consumidor. O custo poderá ser maior para diversos setores como eletroeletrônicos, alimentação, combustível e outros.

De acordo com a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), a Resolução nº 5.867/2020, estabelece as regras gerais, a metodologia e os coeficientes dos pisos mínimos, referentes ao quilômetro rodado na realização do serviço de transporte rodoviário remunerado de cargas, por eixo carregado, instituído pela Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte.

Ainda segundo o órgão, para se chegar aos critérios apontados na resolução, foram ouvidos caminhoneiros e a categoria de transporte rodoviário. Dentre os itens previstos estão: “A obrigação do pagamento do frete de retorno, para o transporte de contêineres e veículos de frotas específicas, foi incluída, no cálculo do piso mínimo, a cobrança do valor das diárias do caminhoneiro. Foi incluída na tabela um novo tipo de carga: a pressurizada. Agora são 12 categorias. Foram criadas duas novas tabelas para contemplar a operação de carga de alto desempenho. As Operações de Alto Desempenho são as que levam menor tempo de carga e descarga (antes tinham as tabelas para a operação padrão). Atualização monetária dos itens que compõem a tabela, como pneu, manutenção, (prevista na legislação de acontecer a cada semestre), consta em informação da ANTT.

Reportagem do Jornal Estado de São Paulo indica que representantes da indústria, do comércio e do agronegócio já falam em reajuste de 15% no frete e impacto imediato ao consumidor. Ele argumenta que no caso da variação cambial, que impacta o custo dos eletroeletrônicos por conta do uso de componentes importados, é possível postergar o aumento de preços trabalhando com os estoques remanescentes. Mas quando envolve frete, não tem saída.

O presidente da Eletros também questiona o porcentual de reajuste. “Não sei de onde tiraram 15%: a inflação está abaixo de 5%, a taxa Selic também está abaixo de 5%, o IGP-M um pouco acima de 5% e as margens de lucro do setor produtivo estão longe de 10%.”

Ronaldo dos Santos, presidente da Associação Paulista de Supermercados, também afirma ser contra o tabelamento de preços. Segundo ele, se o reajuste da tabela for efetivamente aplicado, acabará sendo repassado para os preços nos supermercados.

Karla Konda

Editora Chefe