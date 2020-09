NOVAS REGRAS DIFICULTAM BENEFICIÁRIOS

Sabemos que a reforma da Previdência Social foi uma inovação indispensável para corrigir alguns vícios, hábitos e normas que vinham sendo colocados em prática ao longo de muitos anos, porque se continuasse com o mesmo critério adotado, é certo que a autarquia iria encontrar algumas dificuldades para pagamento aos beneficiários e pensionistas de todo o país, até mesmo no tocante ao auxílio-doença.

Algumas mudanças aconteceram, é evidente, e que vieram ao encontro dos objetivos traçados pelo governo anterior e é claro que o próprio direito previdenciário também sofreu várias alterações com a reforma ocorrida em 12/11/2019 e que começou a ter seus reflexos durante o transcorrer do ano em curso.

Como se não bastassem essas alterações, milhões de beneficiários foram surpreendidos com o aparecimento da pandemia, em decorrência do fechamento de todos os departamentos previdenciários da autarquia e, nessas condições, surgiram as dificuldades de acesso a cada um deles, um fato que está causando transtorno na vida dos necessitados, mormente no que tange às perícias médicas.

Importante ressaltar que, sem as devidas perícias, o segurado fica impossibilitado de receber o auxílio-doença, uma situação que vem se transformando numa espécie de sofrimento, já que depende desse rendimento para a sua sobrevivência, muito embora os aplicativos sejam uma das alternativas de atendimento, mas quando se trata de uma pessoa simplória com dificuldade de manuseio de um celular, a situação se torna mais difícil e mais sofredora.

O grande problema, como já dissemos anteriormente, é a perícia médica neste momento pandêmico e a falta de médicos para atendimento à demanda que, aos poucos, vai se tornando um caos, sem que haja uma solução plausível e que venha a dar um alento a todos que clamam por uma providência, cujos fatos já vêm se tornando quase um problema de ordem social.

Uma das soluções considerada de uma forma salutar, foi a antecipação de 50% do décimo terceiro salário dos benefícios em duas etapas para amenizar o problema orçamentário de cada segurado, porém, sentimos que o quadro continua o mesmo à vista de um momento em que os preços de alimentos básicos continuam sendo um dos mais arbitrários da história, com destaque ao arroz por parte dos milhares estabelecimentos comerciais de todo o país.

Com a ampliação dos serviços prestados pelo INSS, temos conhecimento de que as novas regras incentivam a implantação dos serviços, para que sejam prestados por meio de canais de atendimento eletrônico, exceção aos casos em que o requerente não disponha de meios digitais para obter ou comprovar seu direito, porém, na prática, ficam as dúvidas se estão surtindo os efeitos desejados por todos.

Uma das propostas que achamos válida e que se tornou eficaz foi a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres para obtenção dos benefícios da Previdência Social e que não causou surpresa para milhões que já estavam na expectativa de que este feito se tornaria realidade, já que o sistema não poderia continuar da forma com a qual vinha sendo mantido.

Há de se fazer alusão ao fato de que nos dias de hoje a duração das pessoas ultrapassa os 80 anos como regra geral, portanto, têm muito a oferecer essas pessoas em benefício de si próprias e da própria Nação com o trabalho desempenhado em todas as atividades profissionais de cada uma.

Há pouco mais de dois meses pessoas aguardam respostas de seus pedidos, porém, as dificuldades de acesso a essa necessidade fazem com que a situação se estenda a se transformar num problema de ordem social, sem que haja alguma providência por parte dos setores competentes para amenizar um dos momentos mais difíceis pelos quais atravessam essas pessoas.

Sempre há esperança de que alguma solução corresponda à expectativa dos milhões de segurados, visando, efetivamente, normalizar de uma vez por todas o que lhes é devido e garantido de uma forma legal, irrestrita e devida. É o que todos almejam por parte do governo, através do ministério competente.

Alessio Canonice

Técnico em Contabilidade aalessio.canonice@

bol.com.br

