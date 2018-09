Novas placas de veículos Mercosul devem ser implantadas até dezembro em todo o estado de São Paulo. Segundo, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran) a implantação está em estudo e deve respeitar o prazo estipulado pela resolução 733 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) até o dia 1º de dezembro de 2018.

O despachante Claudio Romagnolli, presidente da Acefoca (Associação dos Centros de Formação de Condutores de Catanduva) explica que a medida já foi implantada no Brasil e serve para todos os países que pertencem ao Mercosul.

“Na teoria a gente enxerga coisas boas nesta nova placa, principalmente para inibir clonagem e duplicidade de placas. Mas para que isso dê certo tem que estar junto a outras tecnologias. Como por exemplo, a nova placa de carro terá chip, o QR-Code que já deve estar alimentado com todas as informações referentes ao veículo, licenciamento, dentre outras. De três letras a placa vai para quatro e de quatro números a placa vem para três”, aponta Romagnolli.

De acordo com o presidente da Acefoca, os veículos terão até 2023 para fazer a migração.

“É importante destacar que no momento não será obrigatória, somente será obrigatório à migração para novos veículos, transferências de outros municípios ou quando houver a necessidade de substituição das placas”, informa.

Ainda não há valores estipulados nas novas placas padrão Mercosul. Atualmente o valor respeita a medida do Detran de cada estado.

“No estado de São Paulo, por exemplo, o proprietário do veículo paga R$ 128,68, enquanto no Rio de Janeiro, R$ 219,35. Há promessa que essas placas fossem mais baratas, mas ainda não sabemos. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado brasileiro que começou com as novas placas. O primeiro país a implantar foi o Uruguai em 2015, depois a Argentina em 2016. No Rio de Janeiro o valor permaneceu o mesmo”, cita Romagnolli.

Karla Sibro

Da Reportagem Local