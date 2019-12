Novas Lixeiras São Instaladas No Parque Dos Ipês e Ruas De Catanduva

Novas lixeiras foram instaladas no Parque dos Ipês e passeios públicos ndas ruas Brasil e Maranhão, região central de Catanduva. De acordo com nota da Prefeitura, o serviço foi executado em substituição às anteriores, que foram danificados por atos de vandalismo, depredação, má conservação e, inclusive, por furto. Ao todo, 15 lixeiras foram instaladas nessa fase.

“A nova remessa mantém o modelo anterior e as lixeiras são fixadas em postinhos. Elas têm capacidade de receber até 50 litros de resíduos sólidos não orgânicos e visam à destinação mais adequada em ambiente aberto de itens como papéis, plásticos, copos e sacolas. As papeleiras em reposição, incluindo o serviço de instalação, são cedidas ao município pela empresa Engelimp, responsável pela varrição, conforme contempla o contrato vigente, sem custo adicional à Prefeitura”, diz a informação.

Esse tipo de serviço é monitorado constantemente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, que pede, ainda, a conscientização sobre o descarte correto de lixo e preservação do bem público, incentivando a população a contribuir com a limpeza da cidade.

Da Reportagem Local