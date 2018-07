Novas empresas investem em Catanduva e geram emprego. Novos supermercados, rede de estética, operadora de cartão alimentação são algumas empresas que tem apostado no mercado catanduvense e, consequentemente oferecem vagas de emprego. Além dos novos investimentos, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) divulga semanalmente opções de vagas. Confira a relação de vagas disponíveis.

Para a nova rede de estética que inaugurará sua loja em Catanduva no dia 17 de agosto, há nove vagas disponíveis para: atendente prime (2), consultora comercial (2), coordenadora comercial (1), esteticista (2), nutricionista (1) e biomédica esteta (1).

Segundo Gustavo Gil Cocco, sócio-proprietário da unidade Catanduva, a escolha em instalar uma nova unidade da franquia na cidade foi pelo fato da Cidade-Feitiço estar na lista entre os 100 melhores municípios para se investir.

“A gente tinha algumas próprias opções pela própria franquia e escolhemos Catanduva pelo porte que procurávamos entre 100 a 130 mil habitantes e também porque segundo a revista Exame, Catanduva está entre as 100 melhores cidades melhores para se investir no Brasil”, afirma Cocco.

As interessadas em participar da seleção devem enviar currículo para Catanduva@magrass.com.br.

Uma operadora de cartão alimentação também está recrutando. Há vaga para atendente que deve ter como requisitos: ser maior de idade, estar cursando faculdade na área de administração de empresas. O horário de trabalho será das 12h30 às 17h30.

As interessadas devem comparecer na sede da Associação Comercial de Catanduva (ACE) para entregar currículo. A ACE está localizada na Rua Alagoas, 137, no Centro de Catanduva.

Uma nova rede de supermercados informa que em breve estará selecionando candidatos para trabalharem na unidade em Catanduva. As vagas serão divulgadas pela imprensa regional.

Já o PAT Catanduva tem vagas para: assistentes de vendas, engenheiro civil, farmacêutico, gerente comercial, mecânico de manutenção de caminhão diesel, mestre de obras, pedreiro, técnico de segurança do trabalho, vendedor pracista dentre outras.

“A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert), em parceria com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), divulga quase que diariamente as vagas de emprego disponibilizadas por empresas do município. O serviço atende as necessidades do empregador, visto que o PAT faz a seleção prévia dos currículos de acordo com o perfil da vaga e disponibiliza o espaço para as entrevistas com os selecionados, e daqueles que estão em busca por uma vaga no mercado de trabalho”, informa a assessoria de imprensa da Prefeitura de Catanduva.

Sobre novas redes de supermercados que devem se instalar em Catanduva, a Semdert explica que no momento ainda não tem vagas disponíveis.

“Representantes da Semdert e do PAT estão em diálogo com a empresa e, assim que as primeiras vagas forem abertas, serão disponibilizadas pelo posto de atendimento. Ao que tudo indica, a primeira seleção será para o cargo de vigia. Porém, o cadastramento não teve início. Em relação a outro supermercado, a Prefeitura acompanhou a instalação da primeira unidade na avenida São Vicente de Paulo e está em contato com a gerência regional e local do empreendimento. Caso tenham interesse em contratar outros colaboradores para a unidade, a Semdert e o PAT estão à disposição”, finaliza.

O PAT atende no prédio do Poupatempo localizado na Avenida Comendador Antônio Stocco, 537, no Parque Joaquim Lopes. O horário de atendimento é das 8h às 17 horas, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 12h, aos sábados.

Karla Sibro

Da Reportagem Local