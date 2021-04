Novas Conselheiras do Fundo Social Tomam Posse Para Reforçar Trabalho na Cidade

Na quinta-feira (08) tomaram posse as novas conselheiras do Fundo Social de Catanduva tomaram. A cerimônia de apresentação foi conduzida pela presidente do órgão Vera Pinfildi. O prefeito de Catanduva Padre Osvaldo de Oliveira Rosa e o Vice-prefeito Cláudio Romagnolli acompanharam o ato. A partir de agora, o Fundo Social terá reforço, com atuação de mulheres que somarão esforços ao trabalho que já vem sendo realizado pelo órgão. O conselho deliberativo está formado pela presidente Vera e as demais conselheiras: Ariana Morata Ramos, Alexandra Bergamo Spina; Célia Buck; Cleide Pachoal; Fernanda Mara Albano Porcionatto; Luciana Vargas; Maria de Lourdes Serpa Dalto; Marli Bugatti Gentile; Sandra Batista; Sonia Benito Jorge; Sônia Ceneviva; Vanessa Bernardi Leite. O grupo pretende contribuir com as ações sociais de interesse coletivo da população carente. Lembrando que o Fundo Social está recebendo doação de leite com coleta nos postos de vacinação da covid-19 ou no próprio Fundo Social para ajudar famílias carentes, além de outras ações como coleta e doação de roupas, calçados e materiais como cadeiras de rodas, muletas, etc.

Ariane Pio

Da Reportagem Local