Novartis Promoverá Curso em Insuficiência Cardíaca Para Médicos Residentes

A Novartis, líder global em medicamentos, estará promovendo o curso “Cardio Talents”, programa de educação continuada destinada a médicos residentes de cardiologia.

Com foco em Insuficiência Cardíaca (IC), a capacitação é gratuita, online e terá início na próxima segunda-feira, (03).

As aulas serão ministradas por profissionais renomados na área, como a Dra. Marcely Gimenes Bonatto, médica cardiologista e chefe do Serviço de Insuficiência Cardíaca e Transplante de Coração da Santa Casa de Curitiba.

Com um total de cinco encontros com duração de 50 minutos cada, o curso vai abranger temas como fisiopatologia da Insuficiência Cardíaca (IC), diagnóstico e manejo de eventos adversos. Atualmente, no Brasil, cerca de 3 milhões de pessoas convivem com a doença¹, que tem como alguns de seus fatores de risco a má alimentação, sedentarismo, hipertensão, diabetes e histórico familiar de doença cardíaca². A patologia também é atualmente uma das principais causas de internação do SUS.

As inscrições para o Programa Cardio Talents podem ser feitas online pelo site www.programacardiotalents.com.br.

Em todas as aulas será possível esclarecer dúvidas e compartilhar experiências na Insuficiência Cardíaca, além de mensurar o aprendizado ao final de cada módulo. O curso contará ainda com emissão de certificado e serão disponibilizadas para os participantes, 30 inscrições para o Congresso Brasileiro de Cardiologia 2022, de acordo com os critérios de seleção do programa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local