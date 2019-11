Nova Turma De Curso Sobre Energia Fotovoltaica É Aberta No Caic Jovem

A fim de atender a alta demanda, foi aberta uma nova turma do curso de eletricista com ênfase em energia fotovoltaica. A capacitação é gratuita, inédita em toda a região e atende às necessidades do mercado de trabalho. As aulas são realizadas por meio do programa Caic Jovem.

“Com carga horária de 30 horas, as aulas serão realizadas entre os dias 2 e 13 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 16h30, no programa de capacitação profissional Caic Jovem. A parceria é com a IC Treinamentos. De olho na necessidade das empresas de Catanduva e da região, a Prefeitura se preparou para o curso. Foi adquirido um ‘mini kit’ de produção de energia fotovoltaica, composto por um microinversor bifásico, string box, dois painéis solares, cabos, conectores e a estrutura para fixação em um equipamento que simula o telhado de um imóvel”, diz a informação oficial enviada ao O Regional.

A aquisição foi feita por meio de uma empresa privada, que ao saber que a finalidade era pedagógica, fixou o custo próximo ao da nota fiscal de fábrica. É válido ressaltar, ainda, que o programa Caic Jovem fica na avenida Francisco Agudo Romão Filho s/n, no Solo Sagrado. Outras informações também podem ser obtidas pelo telefone (17) 3524-9944.

Visita

As aulas da primeira turma do curso de eletricista com ênfase em energia fotovoltaica já estão em andamento. Esta semana, eles visitaram a sede da Hold Software e conversaram com técnicos da empresa para enriquecer o aprendizado. As aulas do grupo serão concluídas na próxima quarta-feira, dia 27.

