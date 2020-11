Nova Rotatória é Implantada Alameda Barcelona Com a Avenida Daniel Soubhia

O cruzamento da alameda Barcelona com a avenida Daniel Soubhia está de cara nova. O local acaba de ganhar uma rotatória. A obra é realizada pela MRV como contrapartida pela implantação de condomínio nas proximidades. Técnicos da Secretaria de Obras e Serviços, responsável pelo projeto, acompanharam o trabalho. Em nota ao Jornal O Regional, a construtora informou que o investimento da obra foi de R$400 mil. “A MRV informa que realizou investimentos na ordem de R$ 400 mil para a execução da rotatória na Avenida Barcelona com a Rua Santa Cruz das Palmeiras. A obra de urbanização e infraestrutura traz benefícios para todos os moradores da região e para os usuários do sistema viário da cidade.”

Para chegar ao resultado, a ponte existente foi ampliada. Foi feito aterro e implantadas guias, sarjetas e galerias para garantir a vazão correta da água da chuva. Para completar, foi executada a pavimentação no trecho.

Na última etapa, a de finalização, foi desenvolvida pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura o serviço de jardinagem e gramado. A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) implantou toda a sinalização no trecho.

Por se tratar de um ponto de acesso rápido a bairros como Parque Glória, Jardim Caparroz, Tarraf e Jardim Salles, tanto a alameda Barcelona, quanto a avenida Daniel Soubhia recebem tráfego intenso de veículos diariamente.

De acordo com a STU, a construção de novos loteamentos no entorno tende a elevar esse fluxo de forma considerável. Com a obra, o motorista terá visão de todos os lados dessa confluência, o que garante mais segurança para o cruzamento.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local