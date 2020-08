Nova Resolução da Educação Define Organização Para Ensino de Jovens e Adultos

Nova resolução da Secretaria Municipal de Educação define diretrizes para a organização do programa de Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

O documento pode ser acessado por meio do Diário Oficial do Município, na edição de sexta-feira.

Dentre as medidas, de acordo com a resolução, está a carga horária estabelecida para o EJA. Para alunos das séries finais do Ensino Fundamental, de 30 aulas semanais, sendo 6 diárias em três dias da semana e 5 aulas diárias em dois dias da semana, com duração de 40 minutos cada, totalizando 600 aulas semestrais e 1.200 aulas anuais. As aulas da disciplina de Educação Física deverão ser ministradas no contraturno ou aos sábados.

Os participantes do EJA receberão certificados de conclusão do Ensino Fundamental se tiver tido rendimento satisfatório e ter cumprido a carga horária especificada.

O documento ainda define como serão atendidos os estudantes dessa modalidade e como serão formadas as classes. “As classes multisseriadas somente poderão ser instaladas e organizadas em unidade escolar que já oferece curso na modalidade Educação de Jovens e Adultos. A unidade escolar EMES-FM Prof. Claudiomar Couto, que mantem em funcionamento classes multisseriadas em determinado semestre letivo, não poderá deixar de oferecê-las nos semestres subsequentes, enquanto houver alunos matriculados, em continuidade”. A resolução também estipula uma demanda escolar reduzida.

