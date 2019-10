Nova Ponte É A Primeira Com Sinalização De ‘Mão Inglesa’ Em Catanduva

Muitos leitores ligaram na redação do jornal O Regional com dúvidas sobre a sinalização da ponte da Av. Benedito Zancaner com esquina Rua Aracaju, muitos não entenderam a forma de virar e se deparar com o “Pare”.

A ponte por ser estreita está sinalizada na mão inglesa, ou seja, a mão inglesa é quando os veículos circulam pelo lado esquerdo da via. Segundo a prefeitura e secretaria de obras, este é o primeiro local que tem a mão inglesa na cidade. Esse sistema já é usado em grandes centros urbanos e Catanduva usou esse método que no inicio pode se estranhar, mas em breve os condutores vão se acostumar explicou a prefeitura.

Em nota a toda imprensa, a Prefeitura de Catanduva esclareceu que a ponte construída na Avenida Benedito Zancaner, esquina com a Rua Aracajú, foi sinalizada no modelo de mão inglesa, solução prática que evita que os fluxos se entrecruzem na travessia. Esse recurso foi utilizado para que a ponte seja utilizada como alça de retorno e evitar que caminhões fechem a ponte nos dois sentidos ao tentarem fazer o cruzamento. Além disso, quem desce a Rua Aracajú, sentido centro-bairro, é direcionado para a via de acesso, garantindo mais segurança a todos os condutores.

A ponte que teve iniciou há três meses teve objetivo da obra na conexão da região central da cidade ao bairro Vila Engrácia, o que promete garantir fluidez aos veículos, principalmente em horários de pico, que apresentam fluxo intenso no local.

A obra foi realizada com recursos e mão de obra da Prefeitura, o que resultou em uma economia de até 40% aos cofres públicos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local