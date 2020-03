Nova Linha Do Pronaf Para Construção E Reforma De Imóvel Rural Pode Ser Acessada

O Plano Safra 2019/ 2020 trouxe uma novidade importante para os agricultores familiares: a criação de uma linha de crédito destinada à construção ou reforma de casas rurais. Agricultores familiares com Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa, exceto os integrantes dos grupos A, B e A/C podem ter o direito a essa linha de credito.

O que pode ser financiado para construção são empreendimentos novos, aumento de área construída e modificação estrutural do imóvel; Reforma: demais melhorias, como pinturas e acabamentos em geral, substituições de revestimentos, substituições de rede elétrica, hidráulica, portas, janelas etc.

O documento obrigatório necessário para o produtor apresentar é a DAP e o projeto de reforma, que deve demonstrar a capacidade de pagamento da família.

Segundo o coordenador de Financiamento à Agricultura Familiar do Ministério da Agricultura, Wanderson Henrique do Couto, ainda que a obra não esteja diretamente ligada à produção, a instituição financeira precisa rastrear a atividade agrícola que viabilizará o embolso.

Além disso, cada fim demanda documentos adicionais para Construção: Alvará ou licença para construção, quando a legislação exigir; Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo profissional responsável pelo projeto.

Reforma: Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo profissional responsável, quando a obra exigir.

As condições e encargos terão a taxa efetiva de juros de 4,6% ao ano; já as condições de prazo: até 10 anos, incluídos até três anos de carência.

Teto de financiamento: para construção ou reforma de moradias no imóvel rural de propriedade do mutuário ou de terceiro cujo CPF conste na DAP da unidade familiar: teto de R$ 50 mil, desde que definida no projeto técnico a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade para pagamento do crédito.

QUE BANCO PROCURAR? O financiamento pode ser solicitado nas instituições que operam o Pronaf, sendo as principais: bancos oficiais, como Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia e bancos cooperativos e cooperativas de crédito, como Sicredi, Bancoob e Cresol.

Ariane Pio

Da Reportagem Local